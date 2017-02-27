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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3645364636473648

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 219
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
5%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vittore64501 написав:Налил 25

  antey1969 написав:Сегодня наоборот налил 20+

Де Ви всі берете такі цифри? Джерело чому не вказуєте, чи це зі стелі? Директор казначейства банку Кредит Дніпро Олег Курінний каже, що не більше п'яти, та і де ж більше візьметься як об'єм торгів мізерний - 120 млн!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 3645364636473648
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