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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 07:02
vittore64501 написав:
Налил 25
antey1969 написав:
Сегодня наоборот налил 20+
Де Ви всі берете такі цифри? Джерело чому не вказуєте, чи це зі стелі? Директор казначейства банку Кредит Дніпро Олег Курінний каже, що не більше п'яти, та і де ж більше візьметься як об'єм торгів мізерний - 120 млн!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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