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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:52
дарий написав:
Так как же ж завтрашние семилетки? Совсем ничего нерезы не продадут?
Та как ?
...и курс шатали , и межбанк загнали под небеса в надежде чтобы слились по лучшему курсу ...., а вот "улица " не среагировала .
Теперь ждем (по крайней мере -Я ), что НБУ скупит все , они же не глупые !
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:53
Яша написав: s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма. Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку! 17:00 [@image@] А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть! ВО PS Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету. А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану Хай щастить!
вроде бы когда размещали была инфа,что менять не будут.пойдут напрямую на оплату долгов.Также эти деньги помогут пережить непростой первый квартал. Дело в том, что до конца марта наша страна должна выплатить около 2,2 миллиарда долларов старых долгов.
- Эти деньги будут лежать в резервах и оплатят ими мартовские выплаты, - уверен экономист Даниил Монин. - По идее, они на рынок межбанка попасть не должны вообще.*Відправлено з Чату
Вітаюсь совсіма.
А що, у нас виплати в євро?
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Пон 27 січ, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 00:12
TylerTruman_ написав:
тобто про корекцію після затяжного вемежатніка у вас думок ще немає?
Непрекращающаяся глобальная коррекция строго вверх, без малейших откатов, на минимальных объемах торгов?
Ну, такое себе...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 00:51
escobar написав: TylerTruman_ написав:
тобто про корекцію після затяжного вемежатніка у вас думок ще немає?
Непрекращающаяся глобальная коррекция строго вверх, без малейших откатов, на минимальных объемах торгов?
Ну, такое себе...
"глобальна" - зайве слово, по величині відкату питання відкрите, ... на рахунок об'ємів (якщо МБ маєте на увазі), в ТА поширена умова низьких об'ємів перед зміною тренду, чи виходу із фігури, начасі, наприклад, вийшли із нисхідного каналу ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Вів 28 січ, 2020 06:33
Вчера всё рухнуло. Эпидемия и пандемия. Лягайте люди добрі, кінець світу!
Смотрим на фьючерсы на данный момент:[b]DJIA 28577.00
Сhg +96.00
Chg% +0.34
[/b]
Гипотеза:
Экономически эпидемии завтра конец
. Начинается созидательный рост. Медицински конец эпидемии наступит через неделю, когда о ней все забудут. Трамп уже завтра начинает выполнять данное нам в Давосе обещание поднять DJIA на 10 тыщ единиц.
Дополнительные разведпризнаки:
Золото и серебро смотрят вниз. Нефть и медь вверх. S&P 500 Futures, Nasdaq Futures, NIK225 вверх.
Косвенные разведпризнаки:
Украина обещает экспресс-тесты для коронавируса к концу недели. Вы постоянно настаиваете, что Украина делает все несвоевременно и с опозданием. Значит, в конце недели они уже будут не нужны.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:02
vittore64501 написав:
Налил 25
antey1969 написав:
Сегодня наоборот налил 20+
Де Ви всі берете такі цифри? Джерело чому не вказуєте, чи це зі стелі? Директор казначейства банку Кредит Дніпро Олег Курінний каже, що не більше п'яти, та і де ж більше візьметься як об'єм торгів мізерний - 120 млн!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:52
somilitark написав:
Что-то паникёры под вечер повылазили,как им хорошо ненавидеть гривну и всё украинское.
А потом говорят,что во власти клоуны,может с себя начнут?(((
Если объяснение собственным экономическим просчетам видится исключительно в избытке патриотизма у себя и в отсутствии патриотизма у окружающих, то единственное решение проблем - срочно менять сферу деятельности.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 08:41
Сибарит написав:
Высоко оцениваю вероятность участи в торгах регулятора.
Нацбанк вчера если и продал, то копейки. Или даже не продал ничего.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 08:49
Дед Мороз написав:
У Натальи Влащенко есть видео с интересным собеседником, который озвучил эту гоп- кампанию.
Можно ссылку плз?
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