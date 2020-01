Додано: Вів 28 січ, 2020 09:55

Автор77 написав: https://news.finance.ua/ua/news/-/463953/skupka-inozemtsyamy-ukrayinskyh-derzhobligatsij-mozhe-zmitsnyty-gryvnyu-ekspert

Очікуваний високий попит нерезидентів на семирічні облігації внутрішньої державної позики, дебютне розміщення яких заплановано на наступному тижні, підвищує ймовірність відновлення зміцнення гривні.



Таку думку висловив старший аналітик “Райффайзен Банку Аваль”.





Пусть покупают, на здоровье.



Цена доллара и евро при выходе по окончании срока, или даже досрочке на вторичке-

их "приятно" удивит. https://news.finance.ua/ua/news/-/463953/skupka-inozemtsyamy-ukrayinskyh-derzhobligatsij-mozhe-zmitsnyty-gryvnyu-ekspertОчікуваний високий попит нерезидентів на семирічні облігації внутрішньої державної позики, дебютне розміщення яких заплановано на наступному тижні, підвищує ймовірність відновлення зміцнення гривні.Таку думку висловив старший аналітик “Райффайзен Банку Аваль”.Пусть покупают, на здоровье.Цена доллара и евро при выходе по окончании срока, или даже досрочке на вторичке-их "приятно" удивит.

У зв"язу з вірусом в Китаї, чи не стане ненька цікавіше для міжнародного капіталу? У зв"язу з вірусом в Китаї, чи не стане ненька цікавіше для міжнародного капіталу?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/