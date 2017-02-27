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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3646364736483649>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 220
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
13
выше 26
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:11

Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))

Інформаційна довідка мережі супермаркетів Сільпо

Дослідивши в розрізі дат показники об’ємів виторгу касових апаратів ТОВ "Сільпо-Фуд", було з’ясовано, що середній виторг в день складає близько 106 329,67 тис. грн., з яких 39 753,19 тис. грн. проходить по безготівковому розрахунку (при цьому середня кількість чеків в день по безготівковому розрахунку складає 264,57 тис.). Тобто орієнтовний виторг в місяць через касові апарати в мережі магазинів Сільпо складає 3 189 890,22 тис. грн., з яких близько 1 192 595,7 тис. грн. проходить по безготівковому розрахунку (37,39% від усього виторгу).

Аналізом сплат по податку на додану вартість та податку на прибуток в 2018 році ТОВ "Сільпо-Фуд" було встановлено, що підприємство в жодному з звітних періодах не вийшло на позитивне значення та, відповідно, на сплату податків.

Дослідивши діяльність ТОВ "Сільпо-Фуд" було встановлено, що підприємство оптимізує податок на додану вартість за рахунок нетипових експортних операцій, які займають близько 10-12% від усієї реалізації.

ТОВ "Сільпо-Фуд" купує аграрну продукцію під свої експортні операції у досить неоднозначного контрагента – постачальника ТОВ "С.К.С" (код єдрпоу 38591109), яке кожного звітного періода займає близько 13-15% в податковому кредиті ТОВ "Сільпо-Фуд", що враховуючи обсяги підприємства є надзвичайно великим показником.

Також слід зазначити, що згідно Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ "С.К.С" фігурує у 279 судових ухвалах (більшість з яких має кримінальну форму судочинства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України), а також має ряд питань з боку податкових та правоохоронних органів, у зв’язку з тим, що формує значну частину власного податкового кредиту від ряду сумнівних підприємств, у яких по ланцюгу постачання відсутня аграрна продукція, через що неможливо встановити реальне походження придбаного/реалізованого товару.

ТОВ "Сільпо-Фуд" співпрацює з ТОВ "С.К.С" з березня 2018 року по т.ч. За 11 місяців взаємовідносин ТОВ "С.К.С" сформувало податкового кредиту для мережі супермаркетів Сільпо на загальну суму 4 657 043,4 тис. грн., в т.ч. ПДВ 776 173,9 тис. грн.

https://plinskiy.media/read/news/62236/ ... rez-shemu-
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:монобанк, умнички, Слава Гороховскому, путем ухода от 2-3 процентов эквайринга - дал возможность чуть-чуть сэкономить народу

Здравствуйте, интересно почитать об уходе от эквайринга, можно ссылку на инфу? Или это внутряк?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:47

  Сибарит написав:
  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?

Давайте будем терпимее.
Автор77 недавно признался, что он юрист. Это профессиональное.
Юрист - человек, который может написать десятистраничный текст и назвать его кратким (с)


на 90% его простыни-это понос речи...
информации полезной 1-2% остальное повторы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:55

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/463953/skupka-inozemtsyamy-ukrayinskyh-derzhobligatsij-mozhe-zmitsnyty-gryvnyu-ekspert
Очікуваний високий попит нерезидентів на семирічні облігації внутрішньої державної позики, дебютне розміщення яких заплановано на наступному тижні, підвищує ймовірність відновлення зміцнення гривні.

Таку думку висловив старший аналітик “Райффайзен Банку Аваль”.


Пусть покупают, на здоровье.

Цена доллара и евро при выходе по окончании срока, или даже досрочке на вторичке-
их "приятно" удивит.

У зв"язу з вірусом в Китаї, чи не стане ненька цікавіше для міжнародного капіталу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:56

  edvardd написав:
  jump написав:Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна міді наближається до найбільш тривалого зниження з 2014 року. Мідь дешевшає дев'ятий день поспіль. О 6:57 за київським часом вона опустилася на 1,5%, до 5834,5 доларів за тонну.

Ф'ючерси на залізну руду подешевшали на сінгапурських торгах в понеділок на 6,4%, до 85 доларів за тонну. Як пише агентство Bloomberg, вони можуть впасти до 80 доларів за тонну, оскільки надлишок пропозиції прогнозувався ще до початку епідемії в Китаї.

Китай є найбільшим у світі споживачем сировини, включаючи метали. До початку вихідних з нагоди святкування Нового року за місячним календарем аналітики попереджали, що поширення вірусу може вплинути на поїздки і будівництво.

Ціни на продукцію АПК також знижуються на побоюваннях через поширення коронавірусу. Березневі ф'ючерси на соя-боби подешевшали на 0,8%, до 8,94 долара за бушель. Ф'ючерси на пшеницю з поставкою в березні втратили в ціні 1,8%, знизившись до 5,63 долара за бушель. Березневі ф'ючерси на кукурудзу подешевшали на 1,1%, до 3,83 долара за бушель.

Епідемія, викликана коронавірусом, її вплив на попит і порушення транспортного сполучення стали ударом для ринку сільгосппродукції. Трейдери розраховували на збільшення закупівель сільгосппродукції з США в Китаї після підписання угоди про "першу фазу" торгової угоди.

"По всій видимості, захворювання швидко поширюється в Китаї. Це дуже погано з точки зору економічного зростання не тільки для Китаю, але і для всієї Азії", – вважає аналітик Nirmal Bang Securities Кунал Шах, якого цитує агентство Bloomberg.

я писал, что цены на пшеницу упадут на 70% - вот начало...

Всі умруть і перестануть їсти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:57

  jump написав:Ціни на мідь ....
Ціна міді наближається до найбільш тривалого зниження з 2014 року. Мідь дешевшає дев'ятий день поспіль. О 6:57 за київським часом вона опустилася на 1,5%, до 5834,5 доларів за тонну.

Медь у нас в основном импортируется , или из металолома, так как у нас только одно месторождение, а вот кабельная продукция из меди от ЗЗЦМ http://zzcm.com.ua/ru/company успешно экспортировалась раньше например в ОАЕ , как по состоянию на сегодня не знаю. Объемы не очень большие, но все равно приятно.

ЗЫ Эпицентр как-то умудряется продавать турецкий кабель ( качества не лучше чем хорошие топовые наши производители) дороже всех наших производителей :)
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:02

  BenDover написав:Отгадайте загадку: "Тонет экспортер, импортер и охранник супермаркета. Кого рациональнее спасать правительству?"

Касіршу
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро. Сегодня 7-летки и открытие + 4 коп? Интересный день будет, уже охота посмотреть на успехи в размещении.
kravchukmv1987
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