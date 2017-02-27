jump написав:

Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".Ціна міді наближається до найбільш тривалого зниження з 2014 року. Мідь дешевшає дев'ятий день поспіль. О 6:57 за київським часом вона опустилася на 1,5%, до 5834,5 доларів за тонну.Ф'ючерси на залізну руду подешевшали на сінгапурських торгах в понеділок на 6,4%, до 85 доларів за тонну. Як пише агентство Bloomberg, вони можуть впасти до 80 доларів за тонну, оскільки надлишок пропозиції прогнозувався ще до початку епідемії в Китаї.Китай є найбільшим у світі споживачем сировини, включаючи метали. До початку вихідних з нагоди святкування Нового року за місячним календарем аналітики попереджали, що поширення вірусу може вплинути на поїздки і будівництво.Ціни на продукцію АПК також знижуються на побоюваннях через поширення коронавірусу. Березневі ф'ючерси на соя-боби подешевшали на 0,8%, до 8,94 долара за бушель. Ф'ючерси на пшеницю з поставкою в березні втратили в ціні 1,8%, знизившись до 5,63 долара за бушель. Березневі ф'ючерси на кукурудзу подешевшали на 1,1%, до 3,83 долара за бушель.Епідемія, викликана коронавірусом, її вплив на попит і порушення транспортного сполучення стали ударом для ринку сільгосппродукції. Трейдери розраховували на збільшення закупівель сільгосппродукції з США в Китаї після підписання угоди про "першу фазу" торгової угоди."По всій видимості, захворювання швидко поширюється в Китаї. Це дуже погано з точки зору економічного зростання не тільки для Китаю, але і для всієї Азії", – вважає аналітик Nirmal Bang Securities Кунал Шах, якого цитує агентство Bloomberg.