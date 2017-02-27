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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3646364736483649

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 220
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
13
выше 26
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:10

  zzzzzz написав:Виктория 24,40 / 24,48
В некотрых точках прием 24,38


банки 24.45/50 на прием
виктория тормозит :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:12

  Xenon написав:
  Starikan написав:Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40 8)

При ревальвации импорт или не подешевел или подешевел крайне незначительно.
Ритейл тоже
ладно импорт ! хлеб частников подорожал на 3,6% :(
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:19

налик

Харьков наконец-то проснулся, вчера выше 40 никому не могли втулить, сейчас уже выше 60
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:23

Мб 24,75
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:25

  Moneta написав:Мб 24,75

может 24,70 пока еще ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:29

  zzzzzz написав:Виктория 24,40 / 24,48 В некотрых точках прием 24,38

какой-то треш.. тас принимает 24.60

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:32

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Высоко оцениваю вероятность участи в торгах регулятора.


Нацбанк вчера если и продал, то копейки. Или даже не продал ничего.


Как и предполагал: Нацбанк вчера продал всего 2 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:32

  SILVER_UA написав:
  Moneta написав:Мб 24,75

может 24,70 пока еще ?

На курсах 24,7, укрдиллинг 24,75 светит состоянием на 10.25
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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