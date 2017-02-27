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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:10
zzzzzz написав:
Виктория 24,40 / 24,48
В некотрых точках прием 24,38
банки 24.45/50 на прием
виктория тормозит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:12
Xenon написав: Starikan написав:
Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40
При ревальвации импорт или не подешевел или подешевел крайне незначительно.
Ритейл тоже
ладно импорт ! хлеб частников подорожал на 3,6%
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:19
Харьков наконец-то проснулся, вчера выше 40 никому не могли втулить, сейчас уже выше 60
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SILVER_UA
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:23
Мб 24,75
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:25
Moneta написав:
Мб 24,75
может 24,70 пока еще ?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:29
zzzzzz написав:
Виктория 24,40 / 24,48 В некотрых точках прием 24,38
какой-то треш.. тас принимает 24.60*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:32
Искатель написав: Сибарит написав:
Высоко оцениваю вероятность участи в торгах регулятора.
Нацбанк вчера если и продал, то копейки. Или даже не продал ничего.
Как и предполагал: Нацбанк вчера продал всего 2 млн.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:32
SILVER_UA написав: Moneta написав:
Мб 24,75
может 24,70 пока еще ?
На курсах 24,7, укрдиллинг 24,75 светит состоянием на 10.25
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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