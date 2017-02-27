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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3647364836493650

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 220
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
13
выше 26
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:14

Кардіограма ліквідності - "Ситуация далекая от идеальной" ↑


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 55 671,24955602 (60 314,99710521 − 4 643,74754919) млн.

Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 38 718(33 192 + 5 526) млн.
А овернайти гарненько виросли. :o "Ситуация далека от идеальной".

Загальна добова ліквідність 55 671,25 + 38 718 - 0 = 94389,25(93 507 + 882,25) млн. гривень.

Загально добова ліквідність трошечки, але підросла! І це, не дивлячись на те, що НБУ, продав аж 2 млн.$, вилучивши ліквідність з коррахунків. Та вчора ліквідність їли всі! З Інших тільки інкасація додавала ліквідності так, що загальнодобова таки виросла, та це відбулося ціною подальшого знекровлення готівки :mrgreen:

Коррахунки впали. Впали завдяки прирісту нічних сертифікатів НБУ. :!:

І ще в мене з цим коронавірусом зʼявилось передчуття досить стрімкого росту інфляції. Золото за місяць більше 5 відсотків, а річними це всі 60! Про мʼясо я писав раніше. Багато чого з продуктової лінійки також крутенько здорожчало. Ще і НБУ знизу підштовхував доляр. :evil:

Як на мене, за такої інфляції, та "крисоїдства" китайців треба гарненько поміркувати НБУ, аніж 30 січня ставку зрізати!

На овернайтах побільшало грошей! Є гараздо більше 10 млрд.грн., для розрахунку наступного дня за поточний аукціоні ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 28 січ, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:22

Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:30

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
Підросли десь в районі 20 копійок. Місто Марії все не вирішить йому до красивих, чи до лякливих. Там дабл чойс (чойс по двох валютах) :roll:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:35

  freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))

Інформаційна довідка мережі супермаркетів Сільпо

https://plinskiy.media/read/news/62236/ ... rez-shemu-


Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!

Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало.
Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:03

  change_pm написав:
  freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))

Інформаційна довідка мережі супермаркетів Сільпо

https://plinskiy.media/read/news/62236/ ... rez-shemu-


Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!

Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало.
Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!



Загадка:

Что будет-если Киев (где вершина большинства схем и руководство большинства потоков)
оградить тремя рядами колючей проволки ?

Ответ:

Каждый будет знать ,за что он сидит.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:05

  change_pm написав:
  freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))

Інформаційна довідка мережі супермаркетів Сільпо

https://plinskiy.media/read/news/62236/ ... rez-shemu-


Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!

Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало.
Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!


Вы исходите из простой, но ложной, посылки, что есть "очень плохие некоторые те" и "просто ангелы остальные". И достаточно перебить "тех", чтобы "остальные" тут же попали в рай на земле.
Увы.
Не платя сполна (что такое это "сполна" - вопрос отдельный), владельцы сети не только пополняют свои карманы, но и делятся со своими покупателями.
В какой пропорции - весьма интересный вопрос. Но вот возблагодарят ли эти покупатели собственников за уплату всех налогов, когда увидят новые ценники, вопросом не является - ответ стопроцентно очевиден. Соучаствуют все.
Так что перебить можно, а счастья все равно не видать.
Видимо, счастье это в чем-то другом прячется.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:11

headshaker

Просто далеко нам до Европы. Например, до Италии. Там НДС на большинство продуктов от 4 до 8%. И никто не требует от "слуг" снижения налогов
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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