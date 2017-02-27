Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 38 718(33 192 + 5 526) млн. А овернайти гарненько виросли. "Ситуация далека от идеальной".
Загальна добова ліквідність 55 671,25 + 38 718 - 0 = 94389,25(93 507 + 882,25) млн. гривень.
Загально добова ліквідність трошечки, але підросла! І це, не дивлячись на те, що НБУ, продав аж 2 млн.$, вилучивши ліквідність з коррахунків. Та вчора ліквідність їли всі! З Інших тільки інкасація додавала ліквідності так, що загальнодобова таки виросла, та це відбулося ціною подальшого знекровлення готівки
Коррахунки впали. Впали завдяки прирісту нічних сертифікатів НБУ.
І ще в мене з цим коронавірусом зʼявилось передчуття досить стрімкого росту інфляції. Золото за місяць більше 5 відсотків, а річними це всі 60! Про мʼясо я писав раніше. Багато чого з продуктової лінійки також крутенько здорожчало. Ще і НБУ знизу підштовхував доляр.
Як на мене, за такої інфляції, та "крисоїдства" китайців треба гарненько поміркувати НБУ, аніж 30 січня ставку зрізати!
На овернайтах побільшало грошей! Є гараздо більше 10 млрд.грн., для розрахунку наступного дня за поточний аукціоні ОВДП.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 28 січ, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Вітаюсь совсіма. 11:00 Підросли десь в районі 20 копійок. Місто Марії все не вирішить йому до красивих, чи до лякливих. Там дабл чойс (чойс по двох валютах)
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))
Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!
Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало. Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!
freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))
Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!
Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало. Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!
Загадка:
Что будет-если Киев (где вершина большинства схем и руководство большинства потоков) оградить тремя рядами колючей проволки ?
freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))
Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!
Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало. Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!
Вы исходите из простой, но ложной, посылки, что есть "очень плохие некоторые те" и "просто ангелы остальные". И достаточно перебить "тех", чтобы "остальные" тут же попали в рай на земле. Увы. Не платя сполна (что такое это "сполна" - вопрос отдельный), владельцы сети не только пополняют свои карманы, но и делятся со своими покупателями. В какой пропорции - весьма интересный вопрос. Но вот возблагодарят ли эти покупатели собственников за уплату всех налогов, когда увидят новые ценники, вопросом не является - ответ стопроцентно очевиден. Соучаствуют все. Так что перебить можно, а счастья все равно не видать. Видимо, счастье это в чем-то другом прячется.