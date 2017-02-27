Автор77 написав:

fin написав: Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-. Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.

1.Тут единственный выход подчиняться собственной интуиции, не всегда помогает, но все же.А интуиция строится на том, все ли нормально в "датском королевстве"?Нет,не все ОК.Есть куча фундаментальных проблем,с которыми в обозримое время гривне будет присуща высокая волатильность,нестабильность,колебания иными словами.2.Никогда не слушай "личностей", самому надо решать, чтобы потом не строить отмазки,что кто-то виноват.3.Не стоит жалеть, "грызть" себя за потерянные копейки, тем более есть такая штука, что особо жесткие финты в экономике почти никто не предсказывает.4.Все обосновывают по тренду - т.е. когда гривна укреплялась - все в один голос почти что, обосновывали это.Когда прошлой зимой гривна была "легкой" все обсуждали на какие вершины дойдем.Я,правда, тут на ветке писал о возможности в будущем похода к 22-23 еще в феврале 2019-го, т.е. еще задолго до разворота.Так же осенью 2019-го писал о том,что реперные точки возможного разворота от ревальвации к девальвации - перед новым годом ,и после праздников, к 20-м числам 2020-го.5.А так - вспомним - лишь пару человек во всем мире говорили о возможности кризиса мирового в 2007-2008 гг.Сейчас все в один голос говорили о том,что в 2020-м будет мировой кризис полномасштабный.Пальцем в небо,ну во всяком случае пока что в 2020-м.Правда,есть очевидные вещи, на протяжении 2006-го-2007-го я неоднократно писал ,в т.ч. даже в центральной прессе публиковал материалы о жутком пузыре на РН в Украине.Сам тогда продал за 40 штук в диком захолустье однушку,которая осталась от родственников(сейчас она бы 9 стоила бы).А в 2010-м доложил и взял актив по фантастически привлекательной цене в центре мегаполиса после исхода пузыря,цена его сейчас выросла в 2 раза.Это не о РН, это как раз по активах в контексте доллара-евро.По теме ветки !Ведь конечная цель - по какому поводу все тут рубятся как раз в какой-то момент жизни все-таки приобрести какой-либо актив.А валюта ,равно как и гривна- лишь средство временного накопления,сбережения.Нельзя накапливать гривну и валюту - ради накопления, в т.ч. ради пенсионной страховки.Это самый плохой вариант какой можно себе представить.Доллар во всем мире подвержен обесценке.Образно говоря,когда -то за 1 доллар корову можно было купить, или у нас в Украине1 квадрат коммерческой стоил на аукционе малой приватизации в 1999-м -200 доларов, сейчас - тот же конкретный объект и до 2 тыс.дол. дотягивает, момент надо ловить.Де-факто по отношению к конкретному случаю произошла обесценка доллара в Украине за 20 лет в 10 раз.Так что не стоит делать из бумажных денег,даже доллара - фетиш.6.Жизнь это игра, иногда выигрываешь,иногда проигрываешь.7.Настоящий выигрыш - это в собственном релаксе,спокойствии, оптимизме, радости маленьким радостям :-улыбке близких-чашечке кофе ,или хорошего чайку-зеленой травке, которая вскоре поспеет-интересной поездкеСписок бесконечен.