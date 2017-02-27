change_pm написав:Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!
Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало. Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!
Вы исходите из простой, но ложной, посылки, что есть "очень плохие некоторые те" и "просто ангелы остальные". И достаточно перебить "тех", чтобы "остальные" тут же попали в рай на земле. Увы. Не платя сполна (что такое это "сполна" - вопрос отдельный), владельцы сети не только пополняют свои карманы, но и делятся со своими покупателями. В какой пропорции - весьма интересный вопрос. Но вот возблагодарят ли эти покупатели собственников за уплату всех налогов, когда увидят новые ценники, вопросом не является - ответ стопроцентно очевиден. Соучаствуют все. Так что перебить можно, а счастья все равно не видать. Видимо, счастье это в чем-то другом прячется.
Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания. Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.01.2020...................24,7119 Доллар прибавил 11 копеек. Открылись на 13 копеек выше вчерашнего закрытия очень широко. С 10-20 до 10-45 приподнялись на копейку, сузив при этом спред на 1.5 копейки. Затем, к 11-05 вернулись на уровень открытия, сузившись еще на 1.5 копейки до уже вполне рабочих 3 копеек. Через 10 минут сбросили еще копейку и на этом сбалансировались. НБУ вчера продал 2 млн., хоть его присутствие хорошо ощущалось. Можно сказать, что он весьма успешно торговал лицом, что за последнее время делал уже несколько раз. Остатки на коррсчетах сократились. Основным фактором стало увеличение объема суточных сертификатов. В казначейство также немного утекло. Обращает на себя внимание значительно увеличившийся объем инкассации, которая в одиночку противостояла сокращению ликвидности.
Обороты в пятницу выросли до 530.7 млн. Чистый спрос составил 480 млн. Это максимальные значения за неделю.
freeze написав:Познавательно, как раз по возмещению НДС, и специально для любителей гоняться за мужичком-пиджачником на таможне, контролировать 150 долларов стоимость посылки пересичному и кошмарить ФОПа в ларьке возле дома)))
Никто на ваше повидомлення не ответил, но меня зацепило. Я допускал такое воровство, и уверен, что любая сеть таким грешит. Но в таких масштабах???!!!
Вот реально, вороют в наглую деньги у людей (у держави через людей). Честно говоря, только одно желание возникает, там даже конфискации + пожизненный срок на урановой шахте мало. Возникает желание справедливого наказания для таких делков + тех, кто их покрывает = публичная казнь + конфискация!
Вы исходите из простой, но ложной, посылки, что есть "очень плохие некоторые те" и "просто ангелы остальные". И достаточно перебить "тех", чтобы "остальные" тут же попали в рай на земле. Увы. Не платя сполна (что такое это "сполна" - вопрос отдельный), владельцы сети не только пополняют свои карманы, но и делятся со своими покупателями. В какой пропорции - весьма интересный вопрос. Но вот возблагодарят ли эти покупатели собственников за уплату всех налогов, когда увидят новые ценники, вопросом не является - ответ стопроцентно очевиден. Соучаствуют все. Так что перебить можно, а счастья все равно не видать. Видимо, счастье это в чем-то другом прячется.
Я правильно понимаю, что когда покупаю кг свинины на 30% дороже и молоко на 20% дороже, чем в Польше, я должен быть благодарен собственнику Сильно, что он у меня сп..л 20% от стоимости в виде НДС, который он не перечислил в бюджет?
Я не понимаю, за что я должен этого собственника благодарить? За то, что лечу экономом в Турцию, а он бизнесом на Мальдивы? За то что его ребенок идет в школу за 20 штук баксов в год, а мой в гос? За то, что он живет в Тетрисе или Конче-Заспе, а я на "Борщаге"?
И большая часть этой социальной насправедливости на украденые у меня деньги, как налогоплательщика.
Что это у вас - стокгольмский синдром, эффект даннинга-крюгера или просто участие в схеме, т.е. выгодополучатель?
Ребят, если вы в теме, реальный совет - прекращайте. Бунт он беспощаден и никого не пощадит, когда начнется. Ни вас, ни нас. Никто особо не убежит!
fin написав:Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.
1.Тут единственный выход подчиняться собственной интуиции, не всегда помогает, но все же. А интуиция строится на том, все ли нормально в "датском королевстве"? Нет,не все ОК. Есть куча фундаментальных проблем,с которыми в обозримое время гривне будет присуща высокая волатильность,нестабильность,колебания иными словами.
2.Никогда не слушай "личностей", самому надо решать, чтобы потом не строить отмазки,что кто-то виноват.
3.Не стоит жалеть, "грызть" себя за потерянные копейки, тем более есть такая штука, что особо жесткие финты в экономике почти никто не предсказывает.
4.Все обосновывают по тренду - т.е. когда гривна укреплялась - все в один голос почти что, обосновывали это. Когда прошлой зимой гривна была "легкой" все обсуждали на какие вершины дойдем. Я,правда, тут на ветке писал о возможности в будущем похода к 22-23 еще в феврале 2019-го, т.е. еще задолго до разворота. Так же осенью 2019-го писал о том,что реперные точки возможного разворота от ревальвации к девальвации - перед новым годом ,и после праздников, к 20-м числам 2020-го.
5.А так - вспомним - лишь пару человек во всем мире говорили о возможности кризиса мирового в 2007-2008 гг. Сейчас все в один голос говорили о том,что в 2020-м будет мировой кризис полномасштабный.Пальцем в небо,ну во всяком случае пока что в 2020-м. Правда,есть очевидные вещи, на протяжении 2006-го-2007-го я неоднократно писал ,в т.ч. даже в центральной прессе публиковал материалы о жутком пузыре на РН в Украине. Сам тогда продал за 40 штук в диком захолустье однушку,которая осталась от родственников(сейчас она бы 9 стоила бы).А в 2010-м доложил и взял актив по фантастически привлекательной цене в центре мегаполиса после исхода пузыря,цена его сейчас выросла в 2 раза.
6.Жизнь это игра, иногда выигрываешь,иногда проигрываешь.
7.Настоящий выигрыш - это в собственном релаксе,спокойствии, оптимизме, радости маленьким радостям : -улыбке близких -чашечке кофе ,или хорошего чайку -зеленой травке, которая вскоре поспеет -интересной поездке
Список бесконечен.
Вот истинная валюта которая постоянно дорожает в контексте ДС Браво Плюсую Список бесконечен для каждого участника ветки медитирующего на прогноз курсов
vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания. Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.
А я еще добавлю, что оптимизация, будучи законной, абсолютно необходима в любом бизнесе в любой стране. Бизнесмен, который почему-то решит заплатить налогов больше, чем мог бы, всегда проиграет разумному. Любое налоговое законодательство всегда имеет пространство для маневра. Это неизбежно, если оно сложнее, чем единственный подушный налог.
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая платит ему зарплату (с)
fin написав:Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.
1.Тут единственный выход подчиняться собственной интуиции, не всегда помогает, но все же. А интуиция строится на том, все ли нормально в "датском королевстве"? Нет,не все ОК. Есть куча фундаментальных проблем,с которыми в обозримое время гривне будет присуща высокая волатильность,нестабильность,колебания иными словами.
2.Никогда не слушай "личностей", самому надо решать, чтобы потом не строить отмазки,что кто-то виноват.
3.Не стоит жалеть, "грызть" себя за потерянные копейки, тем более есть такая штука, что особо жесткие финты в экономике почти никто не предсказывает.
4.Все обосновывают по тренду - т.е. когда гривна укреплялась - все в один голос почти что, обосновывали это. Когда прошлой зимой гривна была "легкой" все обсуждали на какие вершины дойдем. Я,правда, тут на ветке писал о возможности в будущем похода к 22-23 еще в феврале 2019-го, т.е. еще задолго до разворота. Так же осенью 2019-го писал о том,что реперные точки возможного разворота от ревальвации к девальвации - перед новым годом ,и после праздников, к 20-м числам 2020-го.
5.А так - вспомним - лишь пару человек во всем мире говорили о возможности кризиса мирового в 2007-2008 гг. Сейчас все в один голос говорили о том,что в 2020-м будет мировой кризис полномасштабный.Пальцем в небо,ну во всяком случае пока что в 2020-м. Правда,есть очевидные вещи, на протяжении 2006-го-2007-го я неоднократно писал ,в т.ч. даже в центральной прессе публиковал материалы о жутком пузыре на РН в Украине. Сам тогда продал за 40 штук в диком захолустье однушку,которая осталась от родственников(сейчас она бы 9 стоила бы).А в 2010-м доложил и взял актив по фантастически привлекательной цене в центре мегаполиса после исхода пузыря,цена его сейчас выросла в 2 раза.
6.Жизнь это игра, иногда выигрываешь,иногда проигрываешь.
7.Настоящий выигрыш - это в собственном релаксе,спокойствии, оптимизме, радости маленьким радостям : -улыбке близких -чашечке кофе ,или хорошего чайку -зеленой травке, которая вскоре поспеет -интересной поездке
Список бесконечен.
Вот истинная валюта которая постоянно дорожает в контексте ДС Браво Плюсую Список бесконечен для каждого участника ветки медитирующего на прогноз курсов
..."Браво Плюсую"
Вообще-то "плюсик" за сообщение не заметил Все мы в принципе как дети, а "плюсики" это также игра такая.
А если серьезно,то да,список бесконечен.
Жизнь прекрасна.
Можно дополнить список:
-когда тут на ветке Финансов встречаешь интересного собеседника ,с интересными и полезными ссылками,или размышлениями
-когда постоянно помогаешь бродячим котофеям, или собакевичам тем чем можешь помочь -едой
-когда увидел классную девушку на улице,просто промелькнула мимо
-когда покупаешь пусть и маленький,но милый подарок близким,
ведь дарить всегда приятнее,чем получать подарки, не замечали ?
-когда курс все-таки каким-то чудом получается угадать и сливаешь на верхах,или берешь на низах и т.п.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 28 січ, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.
1.Тут единственный выход подчиняться собственной интуиции, не всегда помогает, но все же. А интуиция строится на том, все ли нормально в "датском королевстве"? Нет,не все ОК. Есть куча фундаментальных проблем,с которыми в обозримое время гривне будет присуща высокая волатильность,нестабильность,колебания иными словами.
2.Никогда не слушай "личностей", самому надо решать, чтобы потом не строить отмазки,что кто-то виноват.
3.Не стоит жалеть, "грызть" себя за потерянные копейки, тем более есть такая штука, что особо жесткие финты в экономике почти никто не предсказывает.
4.Все обосновывают по тренду - т.е. когда гривна укреплялась - все в один голос почти что, обосновывали это. Когда прошлой зимой гривна была "легкой" все обсуждали на какие вершины дойдем. Я,правда, тут на ветке писал о возможности в будущем похода к 22-23 еще в феврале 2019-го, т.е. еще задолго до разворота. Так же осенью 2019-го писал о том,что реперные точки возможного разворота от ревальвации к девальвации - перед новым годом ,и после праздников, к 20-м числам 2020-го.
5.А так - вспомним - лишь пару человек во всем мире говорили о возможности кризиса мирового в 2007-2008 гг. Сейчас все в один голос говорили о том,что в 2020-м будет мировой кризис полномасштабный.Пальцем в небо,ну во всяком случае пока что в 2020-м. Правда,есть очевидные вещи, на протяжении 2006-го-2007-го я неоднократно писал ,в т.ч. даже в центральной прессе публиковал материалы о жутком пузыре на РН в Украине. Сам тогда продал за 40 штук в диком захолустье однушку,которая осталась от родственников(сейчас она бы 9 стоила бы).А в 2010-м доложил и взял актив по фантастически привлекательной цене в центре мегаполиса после исхода пузыря,цена его сейчас выросла в 2 раза. Это не о РН, это как раз по активах в контексте доллара-евро.
По теме ветки !
Ведь конечная цель - по какому поводу все тут рубятся как раз в какой-то момент жизни все-таки приобрести какой-либо актив. А валюта ,равно как и гривна- лишь средство временного накопления,сбережения. Нельзя накапливать гривну и валюту - ради накопления, в т.ч. ради пенсионной страховки. Это самый плохой вариант какой можно себе представить. Доллар во всем мире подвержен обесценке. Образно говоря,когда -то за 1 доллар корову можно было купить, или у нас в Украине 1 квадрат коммерческой стоил на аукционе малой приватизации в 1999-м -200 доларов, сейчас - тот же конкретный объект и до 2 тыс.дол. дотягивает, момент надо ловить.
Де-факто по отношению к конкретному случаю произошла обесценка доллара в Украине за 20 лет в 10 раз. Так что не стоит делать из бумажных денег,даже доллара - фетиш.
6.Жизнь это игра, иногда выигрываешь,иногда проигрываешь.
7.Настоящий выигрыш - это в собственном релаксе,спокойствии, оптимизме, радости маленьким радостям : -улыбке близких -чашечке кофе ,или хорошего чайку -зеленой травке, которая вскоре поспеет -интересной поездке
Список бесконечен.
Согласен. Особенно насчет травки! Получаю огромное удовольствие от выращивания в моем саду разных сортов капризных персиков и абрикос. Не могу остановиться. Сажаю каждый год, фотографирую с плодами, соседей угощаем, но большая часть осыпается и сгнивает. Такой себе персиково-абрикосовый фетишист!
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая платит ему зарплату (с)
Ви розумієте до чого спонукає ця фраза?
Оптимізація оптимізацією, но платити мають всі, хай і оптимізовані податки, протилежне - порушення закону!
Оптимізація є зменшення податків законним чином. А проста несплата, то має бути тюрьма.
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 28 січ, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Один украл курицу, другой прогнал состав кругляка. Обоих с полным основаниям можно назвать ворами.
Хотя только мне кажется, что тут какие то разные оттенки ?
Тут нам у Гончарука пытаются доказать, что надо начинать с воровства курицы, тогда владельцам ритейловых сетей станет легче и они вдруг начнут платить налоги Мне кажется это достачно смешно, вроде взрослые люди, а настолько наивные Если можно не платить ничего, то зачем переплачивать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.