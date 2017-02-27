change_pm написав:Я правильно понимаю, что когда покупаю кг свинины на 30% дороже и молоко на 20% дороже, чем в Польше, я должен быть благодарен собственнику Сильно, что он у меня сп..л 20% от стоимости в виде НДС, который он не перечислил в бюджет?
Неправильно. Можете быть благодарны за то, что свинина не на 50% дороже, чем в Польше. или не быть благодарны вообще.
change_pm написав:Я не понимаю, за что я должен этого собственника благодарить? За то, что лечу экономом в Турцию, а он бизнесом на Мальдивы? За то что его ребенок идет в школу за 20 штук баксов в год, а мой в гос? За то, что он живет в Тетрисе или Конче-Заспе, а я на "Борщаге"?
Это вы сейчас факты перечисляете, или ваши предположения?.. Во всей этой информации нигде не было указано, сколько на самом деле имеет собственник в результате, и куда он там летает. И, раз уж вы сравниваете - вы тоже собственник сети супермаркетов государственного масштаба, но живете на Борщаговке и вам на Мальдивы не хватает?..
change_pm написав:И большая часть этой социальной насправедливости на украденые у меня деньги, как налогоплательщика.
Понятное дело. Только на ваши деньги и выживаем, чтоб мы без вас делали
change_pm написав: Я правильно понимаю, что когда покупаю кг свинины на 30% дороже и молоко на 20% дороже, чем в Польше, я должен быть благодарен собственнику Сильно, что он у меня сп..л 20% от стоимости в виде НДС, который он не перечислил в бюджет?
Я не понимаю, за что я должен этого собственника благодарить? За то, что лечу экономом в Турцию, а он бизнесом на Мальдивы? За то что его ребенок идет в школу за 20 штук баксов в год, а мой в гос? За то, что он живет в Тетрисе или Конче-Заспе, а я на "Борщаге"?
И большая часть этой социальной насправедливости на украденые у меня деньги, как налогоплательщика.
Что это у вас - стокгольмский синдром, эффект даннинга-крюгера или просто участие в схеме, т.е. выгодополучатель?
Ребят, если вы в теме, реальный совет - прекращайте. Бунт он беспощаден и никого не пощадит, когда начнется. Ни вас, ни нас. Никто особо не убежит!
Ну вот и автобусы с пролетариатом прибыли
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Один украл курицу, другой прогнал состав кругляка. Обоих с полным основаниям можно назвать ворами.
Хотя только мне кажется, что тут какие то разные оттенки ?
Тут нам у Гончарука пытаются доказать, что надо начинать с воровства курицы, тогда владельцам ритейловых сетей станет легче и они вдруг начнут платить налоги Мне кажется это достачно смешно, вроде взрослые люди, а настолько наивные Если можно не платить ничего, то зачем переплачивать
хзхз... Мабуть у того, хто краде курку просто немає можливості с3,14здить вагон кругляка, а то б ... я і сумніву не маю )
vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания. Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.
А я еще добавлю, что оптимизация, будучи законной, абсолютно необходима в любом бизнесе в любой стране. Бизнесмен, который почему-то решит заплатить налогов больше, чем мог бы, всегда проиграет разумному. Любое налоговое законодательство всегда имеет пространство для маневра. Это неизбежно, если оно сложнее, чем единственный подушный налог.
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая платит ему зарплату (с)
Я в слово оптимизация вкладывал именно серую и черную её сторону. А в остальном полностью с Вами согласен.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
somilitark написав:Что-то паникёры под вечер повылазили,как им хорошо ненавидеть гривну и всё украинское. А потом говорят,что во власти клоуны,может с себя начнут?(((
Если объяснение собственным экономическим просчетам видится исключительно в избытке патриотизма у себя и в отсутствии патриотизма у окружающих, то единственное решение проблем - срочно менять сферу деятельности.
А можно подробнее?
Какие у меня экономические просчёты?
Ракетчики так возбудились на 70 копеек роста с нового года,а где вы все были осенью? Сопли на кулак мотали и тихонько сопели в 2 дырки? Да и вы все так переживаете за мою сферу деятельности,можете выдохнуть,всё отлично)))
Скоро посевная и НБУ опять будет чесать репу как сдержать ревальвацию,все сочувствующие опять разбегутся до конца августа по норам,а так дышали,так дышали,уже даже 28-30 особо одарённые увидели
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
alex10 написав:хзхз... Мабуть у того, хто краде курку просто немає можливості с3,14здить вагон кругляка, а то б ... я і сумніву не маю )
Абсолютно верно, поэтому государство до недавнего времени, способствуя уменьшению количество воров, выдавало всем по бесплатной курице виде разрешения получить беспошлинно что то из Китая, или провести что то не нарушая закон на мелком авто из Польши и тд
Востаннє редагувалось freeze в Вів 28 січ, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
somilitark написав:Скоро посевная и НБУ опять будет чесать репу как сдержать ревальвацию,все сочувствующие опять разбегутся до конца августа по норам,а так дышали,так дышали,уже даже 28-30 особо одарённые увидели
Ох уж эти мечты) Хватит заробитчанам нашару сдавать! Я конечно не Жак де Моле но вангую еврик идем на 30-ку)))