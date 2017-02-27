Я правильно понимаю, что когда покупаю кг свинины на 30% дороже и молоко на 20% дороже, чем в Польше, я должен быть благодарен собственнику Сильно, что он у меня сп..л 20% от стоимости в виде НДС, который он не перечислил в бюджет?Я не понимаю, за что я должен этого собственника благодарить? За то, что лечу экономом в Турцию, а он бизнесом на Мальдивы? За то что его ребенок идет в школу за 20 штук баксов в год, а мой в гос? За то, что он живет в Тетрисе или Конче-Заспе, а я на "Борщаге"?И большая часть этой социальной насправедливости на украденые у меня деньги, как налогоплательщика.Что это у вас - стокгольмский синдром, эффект даннинга-крюгера или просто участие в схеме, т.е. выгодополучатель?Ребят, если вы в теме, реальный совет - прекращайте. Бунт он беспощаден и никого не пощадит, когда начнется. Ни вас, ни нас. Никто особо не убежит!