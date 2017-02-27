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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:19
fin написав:
Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-
.
Эти оптимисты наверняка рассчитывают, что под местные выборы (намечены как раз на осень)ЗЕ-власть будет "гулять на все" и активно задобрит лохторат еще одной волной ревальвации гривны, не пожалев для этого даже остатков ЗВР. В связи с возможным стартом распродажи Родины (тоже на осень) депутаты местных советов будут цениться на вес золота. А рейтинг "Слуги народа" за последнее время резко упал...
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Dobrofey
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:20
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:22
Dobrofey написав: fin написав:
Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-
.
Эти оптимисты наверняка рассчитывают, что под местные выборы (намечены как раз на осень)ЗЕ-власть будет "гулять на все" и активно задобрит лохторат еще одной волной ревальвации гривны, не пожалев для этого даже остатков ЗВР. В связи с возможным стартом распродажи Родины (тоже на осень) депутаты местных советов будут цениться на вес золота. А рейтинг "Слуги народа" за последнее время резко упал...
поясните, а в чем выигрыш "лохтората пересичного" от ревальвации?
как видели, снижения цен нет от ревальвации - ни на импорт, ни на внутренние товары, ни на услуги. (даже рост идет цен)
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Xenon
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:23
vovan_prm написав: s0v7a написав: Сибарит написав:
...
Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая платит ему зарплату (с)
Ви розумієте до чого веде ця фраза?
Оптимізація оптимізацією, но платити мають всі, хай і оптимізовані податки, протилежне - порушення закону!
Оптимізація є зменшення податків законним чином. А проста несплата, то має бути тюрьма.
ВО
Хай щастить!
С академической точки зрения вы все верно заметили.
Однако на уровне повседневного общения под термином оптимизация принято понимать именно уклонение от уплаты налогов.
Это я выразился двусмысленно
А я прийняв за чисту монету, бо в керуванні процессами, ОПТИМІЗАЦІЯ то є найвищій рівень зрілості підприємства!
Доречі, оптимізація податків, також входить до того розуміння. Бо сплата податків, тому що це повторюється щомісячно, також є процес! І то є не Ваше хибне тлумачення цього явища, а досить пристойна поведінка.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:26
Xenon написав:
как видели, снижения цен нет от ревальвации - ни на импорт, ни на внутренние товары, ни на услуги. (даже рост идет цен)
"простому народу" нравятся цифры на табло и они считают что страна движется в правильном направлении.
Аргументы что экономика в падении, а курс сделан искусственно за счет пирамиды ОГЗВ - не действуют.
Даже наоборот злорадствуют - "вот вам было хорошо когда курс рос, сейчас прочувствуете как оно"
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:27
change_pm написав:
Бунт он беспощаден и никого не пощадит, когда начнется. Ни вас, ни нас. Никто особо не убежит!
Бунта не будет, но будут выборы, а народ очень сильно обеспокоен социалкой.
А поскольку еще и часть народа имеет национальную идею - то на выборах кого можем получить, какая там идея сочетает националов и социалистов?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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katso
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:32
Dobrofey написав: fin написав:
Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-
.
Эти оптимисты наверняка рассчитывают, что под местные выборы (намечены как раз на осень)ЗЕ-власть будет "гулять на все" и активно задобрит лохторат еще одной волной ревальвации гривны, не пожалев для этого даже остатков ЗВР. В связи с возможным стартом распродажи Родины (тоже на осень) депутаты местных советов будут цениться на вес золота. А рейтинг "Слуги народа" за последнее время резко упал...
Вообщето я слышал, что осенью гривна будет существенно укрепляться, потому что осенью вообще не надо будет выплачивать никаких внешних долгов.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:33
katso написав:
какая там идея сочетает националов и социалистов?
БЮТ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:33
Так сезонность уже ж ликвидировали.
При чём тут посевная? Курс ходит сам по себе.
А от НБУ ждём процентную ставку ниже 10%. Вот и за дешевые кредиты заговорили - вообще отлично. И депозиты конечно надо сносить к 5-7%.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:35
Может кому то будет интересно нарисовалась единственная гос.структура где не сокращают , а наоборот набирают гос.служащих , а то не справляются оставшиеся ((( Центры занятости по всей Украине с утра на первый прием полный аншлаг ((( ну что Долярчик "зробили їх разом???"
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