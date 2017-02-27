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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3651365236533654>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 221
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
13
выше 26
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:19

  fin написав:Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.

Эти оптимисты наверняка рассчитывают, что под местные выборы (намечены как раз на осень)ЗЕ-власть будет "гулять на все" и активно задобрит лохторат еще одной волной ревальвации гривны, не пожалев для этого даже остатков ЗВР. В связи с возможным стартом распродажи Родины (тоже на осень) депутаты местных советов будут цениться на вес золота. А рейтинг "Слуги народа" за последнее время резко упал...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Понятное дело. Только на ваши деньги и выживаем, чтоб мы без вас делали :)
Це ви даремно, 90% латочників/ларьочників зараз би залюбки змінили відношення до клієнтів...як би змогли знов повернутися на ринок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:22

  Dobrofey написав:
  fin написав:Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.

Эти оптимисты наверняка рассчитывают, что под местные выборы (намечены как раз на осень)ЗЕ-власть будет "гулять на все" и активно задобрит лохторат еще одной волной ревальвации гривны, не пожалев для этого даже остатков ЗВР. В связи с возможным стартом распродажи Родины (тоже на осень) депутаты местных советов будут цениться на вес золота. А рейтинг "Слуги народа" за последнее время резко упал...

поясните, а в чем выигрыш "лохтората пересичного" от ревальвации?

как видели, снижения цен нет от ревальвации - ни на импорт, ни на внутренние товары, ни на услуги. (даже рост идет цен)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:23

В управлении процессами

  vovan_prm написав:
  s0v7a написав:
  Сибарит написав:...

Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая платит ему зарплату (с)


Ви розумієте до чого веде ця фраза?

Оптимізація оптимізацією, но платити мають всі, хай і оптимізовані податки, протилежне - порушення закону!

Оптимізація є зменшення податків законним чином. А проста несплата, то має бути тюрьма.

ВО
Хай щастить!

С академической точки зрения вы все верно заметили.
Однако на уровне повседневного общения под термином оптимизация принято понимать именно уклонение от уплаты налогов.
Это я выразился двусмысленно :oops:


А я прийняв за чисту монету, бо в керуванні процессами, ОПТИМІЗАЦІЯ то є найвищій рівень зрілості підприємства! :!:

Доречі, оптимізація податків, також входить до того розуміння. Бо сплата податків, тому що це повторюється щомісячно, також є процес! І то є не Ваше хибне тлумачення цього явища, а досить пристойна поведінка.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:26

  Xenon написав:как видели, снижения цен нет от ревальвации - ни на импорт, ни на внутренние товары, ни на услуги. (даже рост идет цен)
"простому народу" нравятся цифры на табло и они считают что страна движется в правильном направлении.
Аргументы что экономика в падении, а курс сделан искусственно за счет пирамиды ОГЗВ - не действуют.
Даже наоборот злорадствуют - "вот вам было хорошо когда курс рос, сейчас прочувствуете как оно"
ihor_zenich
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Бунт он беспощаден и никого не пощадит, когда начнется. Ни вас, ни нас. Никто особо не убежит!


Бунта не будет, но будут выборы, а народ очень сильно обеспокоен социалкой.
А поскольку еще и часть народа имеет национальную идею - то на выборах кого можем получить, какая там идея сочетает националов и социалистов?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:32

  Dobrofey написав:
  fin написав:Да уж. Вот так теряешь на ровном месте. В январе отказался брать по 24, чувствую 2 февраля придется брать в лучшем случае по 25. Хотя некоторые личности предполагают почемуто осенью 23+-.

Эти оптимисты наверняка рассчитывают, что под местные выборы (намечены как раз на осень)ЗЕ-власть будет "гулять на все" и активно задобрит лохторат еще одной волной ревальвации гривны, не пожалев для этого даже остатков ЗВР. В связи с возможным стартом распродажи Родины (тоже на осень) депутаты местных советов будут цениться на вес золота. А рейтинг "Слуги народа" за последнее время резко упал...
Вообщето я слышал, что осенью гривна будет существенно укрепляться, потому что осенью вообще не надо будет выплачивать никаких внешних долгов.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  katso написав:какая там идея сочетает националов и социалистов?

БЮТ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:33

  somilitark написав:Скоро посевная и НБУ опять будет чесать репу как сдержать ревальвацию,все сочувствующие опять разбегутся до конца августа по норам,а так дышали,так дышали,уже даже 28-30 особо одарённые увидели :mrgreen: :mrgreen:


Так сезонность уже ж ликвидировали. :mrgreen: При чём тут посевная? Курс ходит сам по себе.
А от НБУ ждём процентную ставку ниже 10%. Вот и за дешевые кредиты заговорили - вообще отлично. И депозиты конечно надо сносить к 5-7%.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:35

Может кому то будет интересно нарисовалась единственная гос.структура где не сокращают , а наоборот набирают гос.служащих , а то не справляются оставшиеся ((( Центры занятости по всей Украине с утра на первый прием полный аншлаг ((( ну что Долярчик "зробили їх разом???"
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