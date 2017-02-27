burn написав:И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня.
На жаль -диктує покупець Покупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5% ПС Я за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Xenon написав:В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты. Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)
Не совсем так. Многие попрощались со своими залогами по этим кредитам. А платят до сих пор как раз очень мало людей.
Xenon написав:В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты. Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)
Не надо путать "искусственно" и "ситуативно". Ситуативно, в 2014 году поймали все ножи. В 2019 - получили все профиты (организованые кстати попередниками). Иногда так бывает.
Xenon написав:В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты. Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)
Не совсем так. Многие попрощались со своими залогами по этим кредитам. А платят до сих пор как раз очень мало людей.
в 2006г. взял валютную ипотеку. первый раз проблема с финансами возникла в 2009г, когда дол. подскочил до 12. но, быстро вышел из стресса и продолжил платить. перестал платить в 2015г., когда дол ушёл к отметке 30. перешёл в суды с банком и ничего не платил. через 3 года в 18г. подписали мировую с банком. от общего долга списали 80%. 20% оплатил и закрыли кредит. по кругу получилось, что за эти все годы переплата банку не более 10% с учётом, что недвига выросла за эти годы в цене приблиз. на 30%. одним словом взял кредит и получил выгоду, но потерял много нервов
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания. Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.
Это хороший аргумент, но если им прям так сложно выжить, то может пусть тогда сворачиваются? Зачем такое выживание за наш счёт.
Если экосистема не может прокормить вид, он вымирает. Или когда бизнес невыгоден, его сворачивают, и направляют ресурсы в что-либо другое. Начальная ж экономика) Или ошибаюсь?