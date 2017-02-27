Додано: Вів 28 січ, 2020 14:04

fler написав: Xenon написав: В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты.

Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты) В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты.Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)

Не совсем так. Многие попрощались со своими залогами по этим кредитам. А платят до сих пор как раз очень мало людей. Не совсем так. Многие попрощались со своими залогами по этим кредитам. А платят до сих пор как раз очень мало людей.

в 2006г. взял валютную ипотеку. первый раз проблема с финансами возникла в 2009г, когда дол. подскочил до 12. но, быстро вышел из стресса и продолжил платить. перестал платить в 2015г., когда дол ушёл к отметке 30. перешёл в суды с банком и ничего не платил. через 3 года в 18г. подписали мировую с банком. от общего долга списали 80%. 20% оплатил и закрыли кредит. по кругу получилось, что за эти все годы переплата банку не более 10% с учётом, что недвига выросла за эти годы в цене приблиз. на 30%.одним словом взял кредит и получил выгоду, но потерял много нервов