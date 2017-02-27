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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 365336543655365636573658>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 223
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  burn написав:И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня.
На жаль -диктує покупець
Покупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5%
ПС
Я за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:55

  Xenon написав:В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты.
Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)

Не совсем так. Многие попрощались со своими залогами по этим кредитам. А платят до сих пор как раз очень мало людей.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:00

  budivelnik написав:
  lapay написав:
  katso написав:какая там идея сочетает националов и социалистов?
БЮТ.
1 Націоналісти-соціалісти-комуністи....
Дуже добре розробили правила поділу...
2 Проблема в тому-що поки що ділити нічого.
...

Рыги вернутся. Бубочка им хорошо подпортил, электорат забрал. У них второе место на выборах.
А нарид наш - то таке ...
Ну, и по теме ветки - при них и курс будет под 30.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:01

  Xenon написав:В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты.
Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)


Не надо путать "искусственно" и "ситуативно". Ситуативно, в 2014 году поймали все ножи. В 2019 - получили все профиты (организованые кстати попередниками). Иногда так бывает.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:03

  fin написав:Непонятно, сегодня же день овдп, а почему курс не снижается, а растет?


бо эта тема "скисла".....
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:04

  fler написав:
  Xenon написав:В 2004-2008 тоже была не проблема пойти и купить доллары, и в страну лился зеленый дождь, набираемый банками зарубежем и раздающими тут валютные кредиты.
Чем потом этот фестиваль благополучия законсился? (Многие досих пор платят эти кредиты)

Не совсем так. Многие попрощались со своими залогами по этим кредитам. А платят до сих пор как раз очень мало людей.


в 2006г. взял валютную ипотеку. первый раз проблема с финансами возникла в 2009г, когда дол. подскочил до 12. но, быстро вышел из стресса и продолжил платить. перестал платить в 2015г., когда дол ушёл к отметке 30. перешёл в суды с банком и ничего не платил. через 3 года в 18г. подписали мировую с банком. от общего долга списали 80%. 20% оплатил и закрыли кредит. по кругу получилось, что за эти все годы переплата банку не более 10% с учётом, что недвига выросла за эти годы в цене приблиз. на 30%.
одним словом взял кредит и получил выгоду, но потерял много нервов :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:06

В Запорожье еще можно взять по 24, 66.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания.
Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.

Это хороший аргумент, но если им прям так сложно выжить, то может пусть тогда сворачиваются? Зачем такое выживание за наш счёт.

Если экосистема не может прокормить вид, он вымирает. Или когда бизнес невыгоден, его сворачивают, и направляют ресурсы в что-либо другое. Начальная ж экономика) Или ошибаюсь?
burn
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:17

    Автор77

    КУРС какой ?
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:17

    Re: Валютный рынок в контексте ДС

      ihor_zenich написав:Аргументы что экономика в падении, а курс сделан искусственно за счет пирамиды ОГЗВ - не действуют


    Мне кажется, или история с ОВГЗ напоминает уже пройденный крах ГКО в России в девяностых?

    (Вот здесь подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=d6lPRks6D4A?t=7m50s, Гуриев вроде как норм и не фейк ньюс.)
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