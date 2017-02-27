vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания. Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.
Это хороший аргумент, но если им прям так сложно выжить, то может пусть тогда сворачиваются? Зачем такое выживание за наш счёт. Если экосистема не может прокормить вид, он вымирает. Или когда бизнес невыгоден, его сворачивают, и направляют ресурсы в что-либо другое. Начальная ж экономика) Или ошибаюсь?
1 Виживання завжди відбувається за чийсь рахунок... Лелеки їдять жаб , жаби-комарів.. і це нормально 2 Якщо працюють - значить екосистема збалансована. 3 До речі-інші також виживають Айтішники(єдиноподатники)-за рахунок зменшених податків в порівнянні з двірниками(загальна система оподаткування) сільське господарство - за рахунок відсутності ПДВ Експортери - за рахунок відшкодування ПДВ...
От і виходить Модернізації потребують усі галузі... але працівники усіх галузей.чомусь саму модернізацію сприймають як обовязок Держави-покращити їм життя за рахунок когось іншого.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69