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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36543655365636573658>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 223
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:18

  burn написав:
  vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания.
Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.
Это хороший аргумент, но если им прям так сложно выжить, то может пусть тогда сворачиваются? Зачем такое выживание за наш счёт.
Если экосистема не может прокормить вид, он вымирает. Или когда бизнес невыгоден, его сворачивают, и направляют ресурсы в что-либо другое. Начальная ж экономика) Или ошибаюсь?
1 Виживання завжди відбувається за чийсь рахунок...
Лелеки їдять жаб , жаби-комарів.. і це нормально
2 Якщо працюють - значить екосистема збалансована.
3 До речі-інші також виживають
Айтішники(єдиноподатники)-за рахунок зменшених податків в порівнянні з двірниками(загальна система оподаткування)
сільське господарство - за рахунок відсутності ПДВ
Експортери - за рахунок відшкодування ПДВ...

От і виходить
Модернізації потребують усі галузі... але працівники усіх галузей.чомусь саму модернізацію сприймають як обовязок Держави-покращити їм життя за рахунок когось іншого.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:18

завтра думаю будет на меж.банк выходить нбу. а то курс может уйти за 25. :roll:

сейчас на меж.банке спрос превышает предложения. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:21

  Игорь Алексеевич написав:завтра думаю будет на меж.банк выходить нбу. а то курс может уйти за 25. :roll:



Я думаю , что под кого то курс загоняют .
Чтоб получше слиться .
Перед аукционом на семилетки.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:22

  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:завтра думаю будет на меж.банк выходить нбу. а то курс может уйти за 25. :roll:



Я думаю , что под кого то курс загоняют .
Чтоб получше слиться .
Перед аукционом на семилетки.


может и так :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:25

как думаете? а на семилетки будут выходить новые игроки. или только перекладывание от старых игроков?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26

[url][/url]Игорь Алексеевич

уже по 24,64 предлагают

Мне трудно ответить .
Я не специалист.
Субъективно , я бы не брал вообще .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:35

Да МБ в отрыве от налика,такое впечатление что наличка в акуе от межбанка и думает когда же этот безлад прекратится)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:45

Отрыв сокращается Харьков 24,68-24,75.
vittore64501
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:48

Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:49

А что курс,зимой доллар не покупаю,я вообще в курс ниже 25 не верил,вот подбираемся к моей себестоимости,будет выше,может и солью остатки катлетки.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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