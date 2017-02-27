Додано: Вів 28 січ, 2020 14:57

fin написав: Непонятно, сегодня же день овдп, а почему курс не снижается, а растет? Непонятно, сегодня же день овдп, а почему курс не снижается, а растет?

Потерпите ещё сутки. Аукцион сегодня покажет спрос на бумаги, а завтра по результатам МБ будем делать выводы. Если спроса нет, то и курс не будет снижаться. А если спрос будет, то есть шанс ещё пойти вниз. Ну а если курс завтра не опустится, то ближайшие месяцы только вверх.Но раз zzzzzz начал уже откупаться, то для вас, думаю, дело плохо.