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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36553656365736583659>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 223
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:49

vittore64501
Чтобы укрепится в своей вере, тем кто не видел, хочу предложить очень понятное и интересное видео. Как все любят, с наглядными графиками.
https://www.youtube.com/watch?v=MBp77FOat5k&t=2707s
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:52

    межбанк.
    дол.72-75 :shock:

    обменники тоже сейчас подкатят к этим отметкам. :oops:
    Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 січ, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
    Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
    Игорь Алексеевич
     
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:53

      zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
    в убыток около 45 коп



    ждали 22 а теперь ожидаете 26 ?
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:54

      Игорь Алексеевич написав:
      fin написав:Непонятно, сегодня же день овдп, а почему курс не снижается, а растет?


    из за китайского вируса. на биржах мира обвал китайский акций. :roll:

    В Китае еще новогодние выходные, их биржи еще не открывались.
    Искатель
     
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:55

      Искатель написав:
      Игорь Алексеевич написав:
      fin написав:Непонятно, сегодня же день овдп, а почему курс не снижается, а растет?


    из за китайского вируса. на биржах мира обвал китайский акций. :roll:

    В Китае еще новогодние выходные, их биржи еще не открывались.


    их не открывались, но это не означает, что их бумагами на др.биржах мира не торгуют :roll:
    Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
    Игорь Алексеевич
     
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56

      Alex6 написав:
      zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
    в убыток около 45 коп



    ждали 22 а теперь ожидаете 26 ?

    Я не ждал 22.
    Сейчас паника с коронавирусом будет нарастать.
    Живите своим умом!
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:57

      fin написав:Непонятно, сегодня же день овдп, а почему курс не снижается, а растет?

    Потерпите ещё сутки. Аукцион сегодня покажет спрос на бумаги, а завтра по результатам МБ будем делать выводы. Если спроса нет, то и курс не будет снижаться. А если спрос будет, то есть шанс ещё пойти вниз. Ну а если курс завтра не опустится, то ближайшие месяцы только вверх.
    Но раз zzzzzz начал уже откупаться, то для вас, думаю, дело плохо.
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:57

      zzzzzz написав:
      Alex6 написав:
      zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
    в убыток около 45 коп



    ждали 22 а теперь ожидаете 26 ?

    Я не ждал 22.
    Сейчас паника с коронавирусом будет нарастать.


    с этим вирусом отметку 25 пройдём за три дня :roll:
    нбу будет спасать панику на меж.банке. думаю уже завтра он выйдет с отсечками.
    Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
    Игорь Алексеевич
     
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

      холява написав:Я спросил о курсе в Вашем городе ?

    Не выходил сегодня на улицу,вы не знаете какой курс на Академгородке?

    Сложно глянуть на сайты,это секрет?

    Где ваша толерантность доктор,или вы просто всем такую красивую легенду придумали? :wink:

    п.с. ещё раз повторяю,что зимой доллар не покупаю,а для слива считаю курс заниженным.
    Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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    Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:04

      Игорь Алексеевич написав:
    с этим вирусом отметку 25 пройдём за три дня :roll:
    нбу будет спасать панику на меж.банке. думаю уже завтра он выйдет с отсечками.


    Нацбанк уже продает :) Вот только лить много не будет, не для того они столько скупили, чтобы теперь раздавать. Продадут 5-10-20 млн. максимум, и то "для своих".
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