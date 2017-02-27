Чтобы укрепится в своей вере, тем кто не видел, хочу предложить очень понятное и интересное видео. Как все любят, с наглядными графиками.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:49
vittore64501
Чтобы укрепится в своей вере, тем кто не видел, хочу предложить очень понятное и интересное видео. Как все любят, с наглядными графиками.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:52
дол.72-75
обменники тоже сейчас подкатят к этим отметкам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 28 січ, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:53
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:54
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:55
их не открывались, но это не означает, что их бумагами на др.биржах мира не торгуют
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:56
Я не ждал 22.
Сейчас паника с коронавирусом будет нарастать.
Живите своим умом!
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:57
Потерпите ещё сутки. Аукцион сегодня покажет спрос на бумаги, а завтра по результатам МБ будем делать выводы. Если спроса нет, то и курс не будет снижаться. А если спрос будет, то есть шанс ещё пойти вниз. Ну а если курс завтра не опустится, то ближайшие месяцы только вверх.
Но раз zzzzzz начал уже откупаться, то для вас, думаю, дело плохо.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:57
с этим вирусом отметку 25 пройдём за три дня
нбу будет спасать панику на меж.банке. думаю уже завтра он выйдет с отсечками.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Не выходил сегодня на улицу,вы не знаете какой курс на Академгородке?
Сложно глянуть на сайты,это секрет?
Где ваша толерантность доктор,или вы просто всем такую красивую легенду придумали?
п.с. ещё раз повторяю,что зимой доллар не покупаю,а для слива считаю курс заниженным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:04
Нацбанк уже продает Вот только лить много не будет, не для того они столько скупили, чтобы теперь раздавать. Продадут 5-10-20 млн. максимум, и то "для своих".
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