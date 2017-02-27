Игорь Алексеевич написав:

то учётная ставка нбу вниз, когда опять же нет никакого эконом. зростання

а не рано ли нбу снизил учётную ставку?курс уходит вверх, да ещё беда с китая, которая ударит финансово по всему миру. а мы снижаем деп.ставки. вообще странная политика у нас в стране., то дол.уходит вниз, когда для этого не было предпосылок.. очень много знаков???? чего ещё ожидать....??