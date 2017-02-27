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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3657365836593660>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 223
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:24

  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

норм так, коли діло йде до кед, для продажу локального рівня
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Час назад

Зображення
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 28 січ, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:32

  Игорь Алексеевич написав:а не рано ли нбу снизил учётную ставку?
курс уходит вверх, да ещё беда с китая, которая ударит финансово по всему миру. а мы снижаем деп.ставки. вообще странная политика у нас в стране., то дол.уходит вниз, когда для этого не было предпосылок. то учётная ставка нбу вниз, когда опять же нет никакого эконом. зростання. очень много знаков???? чего ещё ожидать....?? :roll:

Вообще-то, во всем мире ставку снижают именно для стимулирования роста экономики. Может и у нас так? :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Устал следить за взлётами и падениями...ловить моменты и нервничать ещё в сентябре 2019 (был весь в долларе). Закрыл все банковские продукты, ну почти все... :lol: и зашёл в недвигу на уровне "место под застройку".
Скажу одно, жить стало проще, спокойней и уютней...меньше беготни и надрывов поймать таки удачу за хвост))) :P

Оставил толику малую (даже если будет разрыв то не критичный и душа спокойна) для прокрутки на пиках и низах...пока угадываю, чему рад. Форум и мнения помогают определится с стратегией и тактикой.. 8)
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос знатокам курса на МБ
Есть ли где инфо по курсам МД детальнее, чем на сайте https://курс.ком.юа/mezhbank ?

Спрашиваю из интереса как продают банки валюту на МБ по заявкам в клиентбанке (счет 2600), если клиент поставил минимальную цену продажи.
То есть как проверить, что покупка валюты на МБ коснулась интересующей цифры в заявке.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:45

Вчасно, а може...

  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп


Золото загубило 0,5 відсотка!
Валюти схованки пообвалювались, нафта вгору!
Зображення
Якось Ви "вчасно" відкупились :roll:
Так, доляр в світі росте. Та я не розумію чому схованки так повели себе :(

На мій кепський розум, у американців зʼявилась вакцина...

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 28 січ, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:46

  burn написав:
  vovan_prm написав:Я еще добавлю, что оптимизация (при всем моём негативном отношении) часто является просто вопросом выживания.
Ибо сетевой ритейл НДС-ник, несмотря на явные системные преимущества, оказывается неконкурентным на фоне армии серых ФОПов единщиков.

Это хороший аргумент, но если им прям так сложно выжить, то может пусть тогда сворачиваются? Зачем такое выживание за наш счёт.

Если экосистема не может прокормить вид, он вымирает. Или когда бизнес невыгоден, его сворачивают, и направляют ресурсы в что-либо другое. Начальная ж экономика) Или ошибаюсь?

Ну так все, кто платил налоги и свернулись. Остались оптимизаторы. Через ФОПы, через фиктивный экспорт, через еще что-то. Какие тогда вопросы? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................28.01.2020...............29.01.2020
дата розрахунку................27.01.2020...............28.01.2020
Євро....................................27,121.......................27,2085
Долар США.........................24,5984.....................24,7204
После полудня доллар прибавил копейку.
Открылись на 13 копеек выше вчерашнего закрытия очень широко. С 10-20 до 10-45 приподнялись на копейку, сузив при этом спред на 1.5 копейки. Затем, к 11-05 вернулись на уровень открытия, сузившись еще на 1.5 копейки до уже вполне рабочих 3 копеек. Через 10 минут сбросили еще копейку и на этом сбалансировались.
Перед обедом снова приподнялись на 2 копейки. После быстрого перекуса подросли еще на 2 копейки и снова надолго остановились.
Официальный курс встретили котировками 24.7300 - 24.7600. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сессия началась эмоционально, но реальная ситуация на рынке эмоции быстро охладила. Торги оказались скучноватыми, с минимальной динамикой.

Этот день в истории:
2019 - 27.7901 (-2) -307
2018 - 28.5486 (-20) -382

2017 - 27.1922 (-2)
2016 - 25.1518 (+28)

  Искатель написав:Нацбанк уже продает Вот только лить много не будет

Я тоже не вижу повода для серьезных продаж. Похоже, опять лицом торгует.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:04

  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

LOL
Зимой сливаться на дне, много ума не надо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А шо такое? Не будьте оленями, сидите и ждите курса 22 или сколько вам там надо. Продавай когда все покупаю, покупай когда продают.
prosecutor
 
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