норм так, коли діло йде до кед, для продажу локального рівня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:24
норм так, коли діло йде до кед, для продажу локального рівня
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 28 січ, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:32
Вообще-то, во всем мире ставку снижают именно для стимулирования роста экономики. Может и у нас так?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Устал следить за взлётами и падениями...ловить моменты и нервничать ещё в сентябре 2019 (был весь в долларе). Закрыл все банковские продукты, ну почти все... и зашёл в недвигу на уровне "место под застройку".
Скажу одно, жить стало проще, спокойней и уютней...меньше беготни и надрывов поймать таки удачу за хвост)))
Оставил толику малую (даже если будет разрыв то не критичный и душа спокойна) для прокрутки на пиках и низах...пока угадываю, чему рад. Форум и мнения помогают определится с стратегией и тактикой..
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вопрос знатокам курса на МБ
Есть ли где инфо по курсам МД детальнее, чем на сайте
Спрашиваю из интереса как продают банки валюту на МБ по заявкам в клиентбанке (счет 2600), если клиент поставил минимальную цену продажи.
То есть как проверить, что покупка валюты на МБ коснулась интересующей цифры в заявке.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:45
Вчасно, а може...
Золото загубило 0,5 відсотка!
Валюти схованки пообвалювались, нафта вгору!
Якось Ви "вчасно" відкупились
Так, доляр в світі росте. Та я не розумію чому схованки так повели себе
На мій кепський розум, у американців зʼявилась вакцина...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 28 січ, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:46
Ну так все, кто платил налоги и свернулись. Остались оптимизаторы. Через ФОПы, через фиктивный экспорт, через еще что-то. Какие тогда вопросы?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:56
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................28.01.2020...............29.01.2020
дата розрахунку................27.01.2020...............28.01.2020
Євро....................................27,121.......................27,2085
Долар США.........................24,5984.....................24,7204
После полудня доллар прибавил копейку.
Открылись на 13 копеек выше вчерашнего закрытия очень широко. С 10-20 до 10-45 приподнялись на копейку, сузив при этом спред на 1.5 копейки. Затем, к 11-05 вернулись на уровень открытия, сузившись еще на 1.5 копейки до уже вполне рабочих 3 копеек. Через 10 минут сбросили еще копейку и на этом сбалансировались.
Перед обедом снова приподнялись на 2 копейки. После быстрого перекуса подросли еще на 2 копейки и снова надолго остановились.
Официальный курс встретили котировками 24.7300 - 24.7600. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сессия началась эмоционально, но реальная ситуация на рынке эмоции быстро охладила. Торги оказались скучноватыми, с минимальной динамикой.
Этот день в истории:
2019 - 27.7901 (-2) -307
2018 - 28.5486 (-20) -382
2017 - 27.1922 (-2)
2016 - 25.1518 (+28)
Я тоже не вижу повода для серьезных продаж. Похоже, опять лицом торгует.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:04
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А шо такое? Не будьте оленями, сидите и ждите курса 22 или сколько вам там надо. Продавай когда все покупаю, покупай когда продают.
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