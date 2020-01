Додано: Вів 28 січ, 2020 15:36



Есть ли где инфо по курсам МД детальнее, чем на сайте https://курс.ком.юа/mezhbank ?



Спрашиваю из интереса как продают банки валюту на МБ по заявкам в клиентбанке (счет 2600), если клиент поставил минимальную цену продажи.

