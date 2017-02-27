Додано: Вів 28 січ, 2020 16:41

somilitark написав: Да МБ в отрыве от налика,такое впечатление что наличка в акуе от межбанка и думает когда же этот безлад прекратится) Да МБ в отрыве от налика,такое впечатление что наличка в акуе от межбанка и думает когда же этот безлад прекратится)

Да,никто не верит, в т.ч. и валютчики, что курс 23 - это была халява, не обоснованная на фундаменталке.Хотя обычно было наоборот,как только "стрелка вверх",так валютчики и начинали быковать почти моментально.Мое мнение с февраля 2019-го ,когда я писал о возможностях курса по 22-23 -не изменилось.Я по прежнему как и год назад считаю:1.Курс 22-23 и ниже все еще возможен в случае позитивных реформ и хотя бы частичного изменения экономической системы.Изменение экономической системы - это немножко перераспределить налоговое бремя по простому от бедных к богатым, т.е. от простого населения к монополиям,крупному бизнесу и т.п.Ну многие страны в мире так практикуют в трудные моменты.2.При всей симпатии к изменениям в стране не могу не отметить ошибки - начали тему мелких ФОПов, мелкой сравнительно контрабанды и продолжили тарифный пресс населения, хотя должны были по полочкам разложить -кто сколько и на каком этапе имеет с каждого киловата, или с каждого кубического метра.Т.е. начали искать не в тех карманах,где лежат реальные бабки.3.При всей привлекательности - низкая инфляция 5% официально ,в условиях нашей экономики -это не есть такой уж позитив.Что хорошо для ЕС,то не совсем для стран с никакой экономикой.4.Курс 27,28, ну хотя бы ---26, это то,к чему уже привыкла и экономика ,и бизнес,и население.Именно поэтому цены не снижались ни летом,ни осенью, если не брать во внимание когда кнутом по топливу принудительно.Ни бизнес,ни население не верило в то,что наступили времена ,и кисельные берега с молочными реками нарисовались.5.А вообще печально, уже привык покупать валюту по комфортным курсам, но знаю в какой экономике мы тусуемся, поэтому все объяснимо.6.Еще раз, на вопрос будет ли опять ревальвация ответить можно только степенем глубины изменений прогнившей экономической системы.Т.е. ответа пока нет, наблюдаем.7.Печаль для покупки валюты, но с другой стороны позитив от того, что рынок недвижимости хотя бы пока что на моменте не уйдет в небеса, и так уже цены погнали конкретно.Т.е. хорошо,что хотя бы заниженные курсы не раздувают пузырь РН, пусть все идет по экономическим законам. РН -зеркало экономики, а не зеркало валютного рынка должно быть.