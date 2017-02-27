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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3657365836593660

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 223
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

LOL
Зимой сливаться на дне, много ума не надо.


Вовремя выскочить тоже надо иметь мужество. А сколько народу на полу-/годовых грндепо сидят, верят в "реформы" и непирамиду, и от них ничего не зависит.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:25

  Moneta написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

LOL
Зимой сливаться на дне, много ума не надо.


Вовремя выскочить тоже надо иметь мужество. А сколько народу на полу-/годовых грндепо сидят, верят в "реформы" и непирамиду, и от них ничего не зависит.


Ну так кто им доктор :) Те кто постарше забыли про МММ и рашинскую пирамиду госзайма 1998 года, а молодежь просто не знает...ну а "реформы" наблюдаем уже много лет, вот только реальные результаты это исчезновение целых отрослей промышленности, декоммунизация и уменьшение населения страны на 35%...

Харьков опт на сейчас 24.60/24.72
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:27

  prosecutor написав:А шо такое? Не будьте оленями, сидите и ждите курса 22 или сколько вам там надо. Продавай когда все покупаю, покупай когда продают.
Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.

как земля пойдет с молотка будет вам и по 19, но не долго...
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:37

  budivelnik написав:
  burn написав:И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня.
На жаль -диктує покупець
Покупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5%
ПС
Я за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої



у Вас кіоск, а Вопак - це маркет, де усе зручно лежить на полицях
народ любить походити, помацати, понюхати, прицінитись+більший вибір та асортимент :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:37

  wotsergeyd написав:
  fin написав:Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.

как земля пойдет с молотка будет вам и по 19, но не долго...

Но лечение нервов может стоить дороже.
Учитывайте это в своём бизнес-плане. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:41

  s0v7a написав:
  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: + 0,0155. ВИРОСЛИ. Йшло догори по +1,55(+5,70) копійки за добу. Пригальмували більше ніж в 3 рази!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0247. СерРічна також росла на тижні в середньому по + 2.47(+ 1.51) копійки за добу. Більше ніж в 1,5 рази пришвидшились.

Повні оберти МБ за тиждень - 1748,2401(1941,2021) млн. долярів. Припали. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 349,65(388,24) млн.грн. Впали десь відсотків на 10. Середньоарифметичні оберти за рік на добу дорівнюють 344,84 млн. Вони меньші за середньотижневі. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я буду враховувати одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,7119 грн./доляр.
Як видно з графіку СередньоЗваженного річного курсу продавати доляр має сенс! Я частинами продаю. Наразі, закінчив здавати старі купюри євро.

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Завтра повертають гривньові ОВДП і купони на суму 6 406 983 395 грн. Це більше ніж 2/3 обсягу заявленого нового аукціону!

Після завтра повертають ще долярові ОВДП і купони за ними на суму 278 208 872,50 долярів.

Разом з гривнею від 29 січня то є величина більша, ніж заявлено на аукціон сьогодні 9 млрд.грн. :!:
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-01-29

Хай щастить!



При таком возврате ОВГЗек и наличия грн на коррсчетах стоит ли смотреть на график, по которому, вроде, Надо сливаться? :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:41

  somilitark написав:Да МБ в отрыве от налика,такое впечатление что наличка в акуе от межбанка и думает когда же этот безлад прекратится)


Да,никто не верит, в т.ч. и валютчики, что курс 23 - это была халява, не обоснованная на фундаменталке.

Хотя обычно было наоборот,как только "стрелка вверх",так валютчики и начинали быковать почти моментально.

Мое мнение с февраля 2019-го ,когда я писал о возможностях курса по 22-23 -не изменилось.

Я по прежнему как и год назад считаю:

1.Курс 22-23 и ниже все еще возможен в случае позитивных реформ и хотя бы частичного изменения экономической системы.

Изменение экономической системы - это немножко перераспределить налоговое бремя по простому от бедных к богатым, т.е. от простого населения к монополиям,крупному бизнесу и т.п.

Ну многие страны в мире так практикуют в трудные моменты.

2.При всей симпатии к изменениям в стране не могу не отметить ошибки - начали тему мелких ФОПов, мелкой сравнительно контрабанды и продолжили тарифный пресс населения, хотя должны были по полочкам разложить -

кто сколько и на каком этапе имеет с каждого киловата, или с каждого кубического метра.

Т.е. начали искать не в тех карманах,где лежат реальные бабки.

3.При всей привлекательности - низкая инфляция 5% официально ,в условиях нашей экономики -это не есть такой уж позитив.Что хорошо для ЕС,то не совсем для стран с никакой экономикой.

4.Курс 27,28, ну хотя бы ---26, это то,к чему уже привыкла и экономика ,и бизнес,и население.
Именно поэтому цены не снижались ни летом,ни осенью, если не брать во внимание когда кнутом по топливу принудительно.
Ни бизнес,ни население не верило в то,что наступили времена ,и кисельные берега с молочными реками нарисовались.

5.А вообще печально, уже привык покупать валюту по комфортным курсам, но знаю в какой экономике мы тусуемся, поэтому все объяснимо.

6.Еще раз, на вопрос будет ли опять ревальвация ответить можно только степенем глубины изменений прогнившей экономической системы.
Т.е. ответа пока нет, наблюдаем.

7.Печаль для покупки валюты, но с другой стороны позитив от того, что рынок недвижимости хотя бы пока что на моменте не уйдет в небеса, и так уже цены погнали конкретно.
Т.е. хорошо,что хотя бы заниженные курсы не раздувают пузырь РН, пусть все идет по экономическим законам. РН -зеркало экономики, а не зеркало валютного рынка должно быть.
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