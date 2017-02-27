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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 365836593660366136623663>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 225
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
33
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

LOL
Зимой сливаться на дне, много ума не надо.


Вовремя выскочить тоже надо иметь мужество. А сколько народу на полу-/годовых грндепо сидят, верят в "реформы" и непирамиду, и от них ничего не зависит.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:25

  Moneta написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

LOL
Зимой сливаться на дне, много ума не надо.


Вовремя выскочить тоже надо иметь мужество. А сколько народу на полу-/годовых грндепо сидят, верят в "реформы" и непирамиду, и от них ничего не зависит.


Ну так кто им доктор :) Те кто постарше забыли про МММ и рашинскую пирамиду госзайма 1998 года, а молодежь просто не знает...ну а "реформы" наблюдаем уже много лет, вот только реальные результаты это исчезновение целых отрослей промышленности, декоммунизация и уменьшение населения страны на 35%...

Харьков опт на сейчас 24.60/24.72
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:27

  prosecutor написав:А шо такое? Не будьте оленями, сидите и ждите курса 22 или сколько вам там надо. Продавай когда все покупаю, покупай когда продают.
Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.

как земля пойдет с молотка будет вам и по 19, но не долго...
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:37

  wotsergeyd написав:
  fin написав:Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.

как земля пойдет с молотка будет вам и по 19, но не долго...

Но лечение нервов может стоить дороже.
Учитывайте это в своём бизнес-плане. :wink:
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:41

s0v7a

При таком погашении ОВГЗек и наличия грн на коррсчетах стоит ли смотреть на график, по которому, вроде, Надо сливаться? :roll:
Мда...Весело жить в Нашей стране (и, точно, не скучно :oops: ) :D
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 16:50, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:41

  somilitark написав:Да МБ в отрыве от налика,такое впечатление что наличка в акуе от межбанка и думает когда же этот безлад прекратится)


Да,никто не верит, в т.ч. и валютчики, что курс 23 - это была халява, не обоснованная на фундаменталке.

Хотя обычно было наоборот,как только "стрелка вверх",так валютчики и начинали быковать почти моментально.

Мое мнение с февраля 2019-го ,когда я писал о возможностях курса по 22-23 -не изменилось.

Я по прежнему как и год назад считаю:

1.Курс 22-23 и ниже все еще возможен в случае позитивных реформ и хотя бы частичного изменения экономической системы.

Изменение экономической системы - это немножко перераспределить налоговое бремя по простому от бедных к богатым, т.е. от простого населения к монополиям,крупному бизнесу и т.п.

Ну многие страны в мире так практикуют в трудные моменты.

2.При всей симпатии к изменениям в стране не могу не отметить ошибки - начали тему мелких ФОПов, мелкой сравнительно контрабанды и продолжили тарифный пресс населения, хотя должны были по полочкам разложить -

кто сколько и на каком этапе имеет с каждого киловата, или с каждого кубического метра.

Т.е. начали искать не в тех карманах,где лежат реальные бабки.

3.При всей привлекательности - низкая инфляция 5% официально ,в условиях нашей экономики -это не есть такой уж позитив.Что хорошо для ЕС,то не совсем для стран с никакой экономикой.

4.Курс 27,28, ну хотя бы ---26, это то,к чему уже привыкла и экономика ,и бизнес,и население.
Именно поэтому цены не снижались ни летом,ни осенью, если не брать во внимание когда кнутом по топливу принудительно.
Ни бизнес,ни население не верило в то,что наступили времена ,и кисельные берега с молочными реками нарисовались.

5.А вообще печально, уже привык покупать валюту по комфортным курсам, но знаю в какой экономике мы тусуемся, поэтому все объяснимо.

6.Еще раз, на вопрос будет ли опять ревальвация ответить можно только степенем глубины изменений прогнившей экономической системы.
Т.е. ответа пока нет, наблюдаем.

7.Печаль для покупки валюты, но с другой стороны позитив от того, что рынок недвижимости хотя бы пока что на моменте не уйдет в небеса, и так уже цены погнали конкретно.
Т.е. хорошо,что хотя бы заниженные курсы не раздувают пузырь РН, пусть все идет по экономическим законам. РН -зеркало экономики, а не зеркало валютного рынка должно быть.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:48

  artlife написав:
  wotsergeyd написав:
  fin написав:Таки ждем. Не 22, а хотя бы 24! Но чтото пока духи не на нашей стороне.

как земля пойдет с молотка будет вам и по 19, но не долго...

Но лечение нервов может стоить дороже.
Учитывайте это в своём бизнес-плане. :wink:

я в азартные игры не играю :)
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:58

  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

У меня на сейчас минус составляет 46 коп. Подумываю как раз наоборот, а не долить ли мне оставшиеся 15% ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:01

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

У меня на сейчас минус составляет 46 коп. Подумываю как раз наоборот, а не долить ли мне оставшиеся 15% ?


Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.
Живите своим умом!
zzzzzz
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