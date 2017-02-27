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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36593660366136623663>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 225
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
33
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:01

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
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Біди підросли копійок на 13-14. Аски всього на 10. Євро підросло меньше! Місто Марії все не може дати собі ладу. Зараз там чойс та ще й перечойс :roll:

11:00
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Офіційні курси ВИРОСЛИ

Євро (₴ --> €) 27,1210 + 0,0875 = 27,2085 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,5984 + 0,122 = 24,7204.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:06

  дарий написав:При таком погашении ОВГЗек и наличия грн на коррсчетах стоит ли смотреть на график, по которому, вроде, Надо сливаться? :roll:
Мда...Весело жить в Нашей стране (и, точно, не скучно :oops: ) :D


Стоіт!

Банки нове значення валютної позиції швидко заповнють, і лишиться тільки НБУ на відкупі.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:09

  zzzzzz написав:Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.

Спасибо, что делитесь своими движениями.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:16

  s0v7a написав:
  дарий написав:При таком погашении ОВГЗек и наличия грн на коррсчетах стоит ли смотреть на график, по которому, вроде, Надо сливаться? :roll:
Мда...Весело жить в Нашей стране (и, точно, не скучно :oops: ) :D


Стоіт!

Банки нове значення валютної позиції швидко заповнють, і лишиться тільки НБУ на відкупі.

ВО
Хай щастить!


Хочется верить, токо пока смущает уровень покупки банками валютного непотреба (даже в нашем колхозе 3 реальных банка по 24.60 на покупку стоят) и минимальная маржа.... :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:17

  zzzzzz написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

У меня на сейчас минус составляет 46 коп. Подумываю как раз наоборот, а не долить ли мне оставшиеся 15% ?


Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.

Надо бы взять гривны в долг и прикупить с плечем, будем вас буратин шорт сквизить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:19

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.

Спасибо, что делитесь своими движениями.


Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))

От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:21

  wotsergeyd написав:я в азартные игры не играю :)


Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:24

  zzzzzz написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.

Спасибо, что делитесь своими движениями.


Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))

От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10



А я вот еще держусь.. в гривне.
Поставил для себя псих. барьер в 25,2. Если уж терять, то сразу "по крупному".
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.


Во Либо Источник накопал... Точные цифры и даты почти на год вперед!
Может, поделитесь с пересичными.... :oops: :cry:
Ночь выборов? Тада почему так скромно - всего 2 тыщи? :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:26

  Amat написав:
  zzzzzz написав:Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))

От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10



А я вот еще держусь.. в гривне.
Поставил для себя псих. барьер в 25,2. Если уж терять, то сразу "по крупному".


Да ситуация не понятная. Может через час появится новость что появилось лекарство от вируса . А может через неделю. Никто не знает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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