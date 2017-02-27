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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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s0v7a
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:06
дарий написав:
При таком погашении ОВГЗек и наличия грн на коррсчетах стоит ли смотреть на график, по которому, вроде, Надо сливаться?
Мда...Весело жить в Нашей стране (и, точно, не скучно
)
Стоіт!
Банки нове значення валютної позиції швидко заповнють, і лишиться тільки НБУ на відкупі.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:09
zzzzzz написав:
Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.
Спасибо, что делитесь своими движениями.
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Игорь
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:16
Хочется верить, токо пока смущает уровень покупки банками валютного непотреба (даже в нашем колхозе 3 реальных банка по 24.60 на покупку стоят) и минимальная маржа....
Востаннє редагувалось дарий
в Вів 28 січ, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:17
zzzzzz написав: Игорь написав: zzzzzz написав:
Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп
У меня на сейчас минус составляет 46 коп. Подумываю как раз наоборот, а не долить ли мне оставшиеся 15% ?
Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.
Надо бы взять гривны в долг и прикупить с плечем, будем вас буратин шорт сквизить.
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Zebra
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:19
Игорь написав: zzzzzz написав:
Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.
Спасибо, что делитесь своими движениями.
Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))
От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:21
wotsergeyd написав:
я в азартные игры не играю
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
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Libo
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:24
zzzzzz написав: Игорь написав: zzzzzz написав:
Так и я не все откупил. 50% от позы которую продавал в диапазоне 23,90-24,55 еще в декабре.
Спасибо, что делитесь своими движениями.
Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))
От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10
А я вот еще держусь.. в гривне.
Поставил для себя псих. барьер в 25,2. Если уж терять, то сразу "по крупному".
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Amat
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:25
Libo написав:
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
Во Либо Источник накопал... Точные цифры и даты почти на год вперед!
Может, поделитесь с пересичными....
Ночь выборов? Тада почему так скромно - всего 2 тыщи?
Востаннє редагувалось дарий
в Вів 28 січ, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:26
Amat написав: zzzzzz написав:
Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))
От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10
А я вот еще держусь.. в гривне.
Поставил для себя псих. барьер в 25,2. Если уж терять, то сразу "по крупному".
Да ситуация не понятная. Может через час появится новость что появилось лекарство от вируса . А может через неделю. Никто не знает.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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