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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3660366136623663>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 225
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
33
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Да ситуация не понятная. Может через час появится новость что появилось лекарство от вируса . А может через неделю. Никто не знает.

вирус гривню тревожит больнее чем доллар?
PS при чем тут эта зараза???
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:33

  дарий написав:
  Libo написав:Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.


Во Либо Источник накопал... Точные цифры и даты почти на год вперед!


Два подтвержденных источника. Инсайд и космос. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот за что люблюлибо! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:54

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу. :mrgreen:
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:55

Аукціон


Що завтра повернуть, те сьогодні і залучили :!:

Повернуть 6 406 983 395 грн.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-01-29

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 6 290 366 608,36 грн.

По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Зображення

Як на мене - аукціон вдалий!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, Юность. ПОВ розница
24,62/24.75
27.15/27.30
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:03

  zzzzzz написав:
  Amat написав:
  zzzzzz написав:Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))

От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10



А я вот еще держусь.. в гривне.
Поставил для себя псих. барьер в 25,2. Если уж терять, то сразу "по крупному".


Да ситуация не понятная. Может через час появится новость что появилось лекарство от вируса . А может через неделю. Никто не знает.

по аналогии-ближневосточного короновируса MERS-CoV, он с 12 года, а вакцины нет до сих пор
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  bugalter написав:А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу.


Таки тоже слегка по 24.63 продался.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:05

  Libo написав:
  дарий написав:
  Libo написав:Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.


Во Либо Источник накопал... Точные цифры и даты почти на год вперед!


Два подтвержденных источника. Инсайд и космос. 8)

а что уже космос пророчит проигрыш Трампа?
вообще то по моим данным его замочат до выборов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:10

Господа, а что у нас с пятисотками не так? Кто, что слышал?
сірий
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