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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:29
zzzzzz написав:
Да ситуация не понятная. Может через час появится новость что появилось лекарство от вируса . А может через неделю. Никто не знает.
вирус гривню тревожит больнее чем доллар?
PS при чем тут эта зараза???
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:33
дарий написав: Libo написав:
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
Во Либо Источник накопал... Точные цифры и даты почти на год вперед!
Два подтвержденных источника. Инсайд и космос.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:54
Zebra написав: zzzzzz написав:
Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп
А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:01
Киев, Юность. ПОВ розница
24,62/24.75
27.15/27.30
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:03
zzzzzz написав: Amat написав: zzzzzz написав:
Да у меня там букет сделок. Прдавал евро и доллары. Откупал доллары. Потом продавал и сейчас опять откупаю )))
От евро хорошо что избавился, оно как раз было к доллару 1,12 сегодня уже 1,10
А я вот еще держусь.. в гривне.
Поставил для себя псих. барьер в 25,2. Если уж терять, то сразу "по крупному".
Да ситуация не понятная. Может через час появится новость что появилось лекарство от вируса . А может через неделю. Никто не знает.
по аналогии-ближневосточного короновируса MERS-CoV, он с 12 года, а вакцины нет до сих пор
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:05
bugalter написав:
А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу.
Таки тоже слегка по 24.63 продался.
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дарий
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:05
Libo написав: дарий написав: Libo написав:
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
Во Либо Источник накопал... Точные цифры и даты почти на год вперед!
Два подтвержденных источника. Инсайд и космос.
а что уже космос пророчит проигрыш Трампа?
вообще то по моим данным его замочат до выборов...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:10
Господа, а что у нас с пятисотками не так? Кто, что слышал?
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