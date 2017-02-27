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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36613662366336643665>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 226
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:11

  Libo написав:
  wotsergeyd написав:я в азартные игры не играю :)


Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
8) 8) 8)


А по биткоину нет такой информации ? :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:21

миль пардон, так а шо там по результам сегодняшнего аукциона? Валюту будут сливать или есть чем переложиться?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:21

  s0v7a написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:28

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

У меня на сейчас минус составляет 46 коп. Подумываю как раз наоборот, а не долить ли мне оставшиеся 15% ?


Планируете своими 15% тренд развернуть ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:31

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.

ну может Маркарова попросила госбанки влошится
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:32

Не зовсім так

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.


По дворічкам заявки не дотягли до бажанного, та і встановлений відсоток розміщення там 10,20% :shock:

Так що як на мене, - вдалий, а не дуже вдалий :oops:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:35

  edvardd написав:а что уже космос пророчит проигрыш Трампа?
вообще то по моим данным его замочат до выборов...


По моим расчетам в этом году склеят ласты только Путину. Трамп выживет. Хотя и потрепают его в этом году здорово. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:40

  andrein написав:
  Libo написав:
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
8) 8) 8)


А по биткоину нет такой информации ? :)


По биткоину я отложил принятие решения на месяц. 3-его ноября и даже раньше тоже начнется аналогичная взрывная динамика. Но весь вопрос в цене входа... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:44

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

У меня на сейчас минус составляет 46 коп. Подумываю как раз наоборот, а не долить ли мне оставшиеся 15% ?


Планируете своими 15% тренд развернуть ? :)

Я ж не один, со мной bugalter. Мы с ней не то что тренд развернем ... Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир (с) :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кривая доходности по облигациям внушает оптимизм, еще чуть-чуть и она станет вогнутой, как у нормального государства со здоровой экономикой
kianushkolosov
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