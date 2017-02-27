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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3662366336643665>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 226
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.


просто дивина!!! :shock:
точно сумашедші - тут ракета на старті, а вони ОВГЗ гребуть!
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 28 січ, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48

  Libo написав:
  edvardd написав:а что уже космос пророчит проигрыш Трампа?
вообще то по моим данным его замочат до выборов...


По моим расчетам в этом году склеят ласты только Путину. Трамп выживет. Хотя и потрепают его в этом году здорово. 8)

путина в декабре сдвинут, но без ласт...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:49

Взгляд на курс USD/UAH

Логика видна в порядке просмотра 1,2,3
1.Неделя
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2.День
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3.15мин
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:50

  edvardd написав:путина в декабре сдвинут, но без ласт...

а з Донбасом що?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:53

  сірий написав:Господа, а что у нас с пятисотками не так? Кто, что слышал?

Отмотайте форум. Даже видос выкладывали.
Правда уже прилично времени назад.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:08

  vovakwasov написав:
  edvardd написав:путина в декабре сдвинут, но без ласт...

а з Донбасом що?
украину присоеденят к ордло, как путька и хотел.
главное,шо не барыга. с корупцией будет медведчук с беней бороться.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:17

Готовьте на завтра кеды, судя по движению рубля, гривна завтра будет на Межбанке не выше 24,5
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:20

  fin написав:Не знаю почему, но почемуто я очень верю мистеру Somilitarkу! Будем ждать.

Ну шо там?! Як ваша віра?! Зміцнюється чи вже всьо?! Претензії Вододькі вже висували чи ще терпите?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:23

  Qwerty написав:
  fin написав:Не знаю почему, но почемуто я очень верю мистеру Somilitarkу! Будем ждать.

Ну шо там?! Як ваша віра?! Зміцнюється чи вже всьо?! Претензії Вододькі вже висували чи ще терпите?!
дайте ему время!
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:24

тот самый
Рубль прибавил 1%, нефть подешевела на 0.8%, видна зависимость курса рубля от энергоресурсов, но при чем тут самая стабильная валюта - гривна ?
prilepskiy
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