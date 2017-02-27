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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:28
prilepskiy рубль и гривна как правило ходят в одном тренде, нефть главный сырьевой актив, если нефть падает, значит нет спроса и мировая экономика не здорова, что тянет все сырь вниз
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тот самый
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:40
Ничего непонятно. Если аукцион прошел успешно, почему курс не 24?
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fin
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:44
Qwerty написав: fin написав:
Не знаю почему, но почемуто я очень верю мистеру Somilitarkу! Будем ждать.
Ну шо там?! Як ваша віра?! Зміцнюється чи вже всьо?! Претензії Вододькі вже висували чи ще терпите?!
Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.
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fin
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:45
тот самый написав:
Готовьте на завтра кеды, судя по движению рубля, гривна завтра будет на Межбанке не выше 24,5
Вы именно "тот самый" (один из трех свидомых), который завтра послеобед объявит аукцион по продаже 100 мультов вечнозеленого - (фатит и по 24.70......)???
Тада и гораздо ниже пойдем...
Ну ведь так все просто - при желании и "очень рыночном управлении"...
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дарий
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