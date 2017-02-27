Додано: Вів 28 січ, 2020 20:02

Минфин опубликовал результаты аукциона. Удалось привлечь 5,951 млрд.грн по номиналу или по рынку 6,290 млрд. Притом что к размещению по номиналу был заявлен объем 9 млрд.Спрос был 13,3 млрд. На прошлом аукционе спрос был 12,6 млрд, но тогда и предложение было в 1,5 раза ниже, в объеме 6 млрд. Про аукцион двухнедельной давности на котором спрос был 25 млрд я не буду упоминать.Погашение завтра будет на 5,5 млрд.грн. А послезавтра 30 января еще одно погашение на 258 млн.долларов. По итогам января привлечения на внутреннем рынке составили 18,6 млрд.грн. Погашения составили 17,270 млрд.грн + 570 млн.долларов.По трехмесячным спрос составил 1,763 млрд, предложение было 0,5 млрд, Минфин удовлетворил спрос. Ставка отсечения за 2 недели снизилась с 10,85% до 10,25%На годовые спрос был 1,259 млрд, предложение было 1 млрд.По двухлеткам. Спрос был маленький всего 1,3 млрд, при предложении в 1,5 млрд, Минфин продал на 0,8 млрд.По семилеткам при предложении в 6 млрд, спрос составил 9 млрд, Минфин продал на 3,65 млрд. Ставка отсечения составила 9,95%, средневзвешенная 9,79%По годовым и двухлеткам ставки чисто показали символическое снижение. Да и вообще аукцион никаких выдающихся результатов не показал. Хотя надо не забывать что сейчас на долговых рынках очень нервная ситуация, инвесторы массово побежали в трежерис США в связи с ситуацией с коронавирусом в Китае. И долговой рынок в мире лихорадит.