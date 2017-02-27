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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3663366436653666>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 226
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  тот самый написав:Готовьте на завтра кеды, судя по движению рубля, гривна завтра будет на Межбанке не выше 24,5


Вы именно "тот самый" (один из трех свидомых), который завтра послеобед объявит аукцион по продаже 100 мультов вечнозеленого - (фатит и по 24.70......)??? 8)

Тада и гораздо ниже пойдем... :D
Ну ведь так все просто - при желании и "очень рыночном управлении"... :mrgreen:
Пока нехотять...(надеюсь, исключительно под семилетки) :!: :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:55

Дарий если вы про завтрашнее погашение 6 млрд, то там мало денег которые могут пойти на рынок около 3,3 млрд, остальные НБУ
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:59

  тот самый написав:Готовьте на завтра кеды, судя по движению рубля, гривна завтра будет на Межбанке не выше 24,5
Я тоже замечаю корреляцию гривны с рублем,но с небольшой инерцией.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:02

тот самый

Взагали, немножко не об этом.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:02

Минфин опубликовал результаты аукциона. Удалось привлечь 5,951 млрд.грн по номиналу или по рынку 6,290 млрд. Притом что к размещению по номиналу был заявлен объем 9 млрд.
Спрос был 13,3 млрд. На прошлом аукционе спрос был 12,6 млрд, но тогда и предложение было в 1,5 раза ниже, в объеме 6 млрд. Про аукцион двухнедельной давности на котором спрос был 25 млрд я не буду упоминать.

Погашение завтра будет на 5,5 млрд.грн. А послезавтра 30 января еще одно погашение на 258 млн.долларов. По итогам января привлечения на внутреннем рынке составили 18,6 млрд.грн. Погашения составили 17,270 млрд.грн + 570 млн.долларов.

По трехмесячным спрос составил 1,763 млрд, предложение было 0,5 млрд, Минфин удовлетворил спрос. Ставка отсечения за 2 недели снизилась с 10,85% до 10,25%

На годовые спрос был 1,259 млрд, предложение было 1 млрд. Ставка по сравнению с прошлой неделей снизилась с 10,15% до 10,10% , маловато как-то.

По двухлеткам. Спрос был маленький всего 1,3 млрд, при предложении в 1,5 млрд, Минфин продал на 0,8 млрд. Ставка за две недели снизилась на смешную цифру с 10,21% до 10,20% . Практически можно сказать что снижение остановилось.


По семилеткам при предложении в 6 млрд, спрос составил 9 млрд, Минфин продал на 3,65 млрд. Ставка отсечения составила 9,95%, средневзвешенная 9,79%

По годовым и двухлеткам ставки чисто показали символическое снижение. Да и вообще аукцион никаких выдающихся результатов не показал. Хотя надо не забывать что сейчас на долговых рынках очень нервная ситуация, инвесторы массово побежали в трежерис США в связи с ситуацией с коронавирусом в Китае. И долговой рынок в мире лихорадит.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:09

  fin написав:Ничего непонятно. Если аукцион прошел успешно, почему курс не 24?

Экспортеры (а это в основном зернотрейдеры) сдулись окончательно. Я предупреждал о том, что в декабре появились первые признаки уменьшения объемов экспорта зерна и появления пустующих элеваторов.

А это фундаментальный фактор вообще-то, по сравнению с ОВГЗ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:11

ПДВ налили на 0,6 млрд.
Всего с начала месяца 13,8 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже остатки...мелочь.
Переварили много за месяц - факт.
Еще один плюсик бумаге..... :roll:

А, опять таки, по графику- сжатие ставок - ракета по баксу!
Вот почему ззззз-т пошел на откуп! :D :wink:

Какабычно - 50-50. :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 20:26, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:19

  edvardd написав:
  Libo написав:Два подтвержденных источника. Инсайд и космос. 8)

а что уже космос пророчит проигрыш Трампа?
вообще то по моим данным его замочат до выборов...

— На что жалуемся?
— На голову жалуется.
— Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.
— А голова?
— А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит.
«Фо́рмула любви́» :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:28

  дарий написав:А, опять таки, по графику- сжатие ставок - ракета по баксу!
Вот почему ззззз-т пошел на откуп! :D :wink:


ззззз-т может ошибаться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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