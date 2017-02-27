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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3663366436653666

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 226
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:51

  дарий написав:Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается. :wink:

Плутати грішне з праведним :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тапрям уж так неподоброму....
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ставка за две недели снизилась на смешную цифру с 10,21% до 10,20% . Практически можно сказать что снижение остановилось.

побачим після 30го (як НБУ перегляне)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А до 30-го как жить?!!! :lol:

п.с.
https://korrespondent.net/world/4187610 ... -palestyny

А Либо трампика хоронит.... :wink:
дарий
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