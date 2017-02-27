Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:51
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тапрям уж так неподоброму....
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
побачим після 30го (як НБУ перегляне)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А до 30-го как жить?!!!
п.с.
А Либо трампика хоронит....
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