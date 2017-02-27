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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3664366536663667>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 226
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:51

  дарий написав:Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается. :wink:

Плутати грішне з праведним :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тапрям уж так неподоброму....
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ставка за две недели снизилась на смешную цифру с 10,21% до 10,20% . Практически можно сказать что снижение остановилось.

побачим після 30го (як НБУ перегляне)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А до 30-го как жить?!!! :lol:

п.с.
https://korrespondent.net/world/4187610 ... -palestyny

А Либо трампика хоронит.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:22

  vovakwasov написав:
  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.


просто дивина!!! :shock:
точно сумашедші - тут ракета на старті, а вони ОВГЗ гребуть!




"Жадность фраера сгубила".

А вообще ,если речь о нерезах-украинцах, которые только маскируются под иностранцев,

то тут просто жадность,жадность и еще раз жадность.
Элементарно - так сказать.

А вот если о реальных иностранцах - то у них просто в голове не укладываются наши местные расклады.

И я их понимаю.

Наши расклады - это даже не высшая математика, тут ни Гарвард, ни Стэнфорд, ни Йель не помогут.

Это что-то очевидное, но в то же время невероятное.

Именно поэтому в какой-то момент и истинные нерезы могут ошибаться и не просчитать - почем билет на выход будет стоить.

Ну и подогревает их тот обстоятельство, что в мире денег "как у дурака фантиков", и их пристроить проблемка еще та.

Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря.

В любом случае спокойно и комфортно не будет, будет турбулентность.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скажите, Вы правда адвокат?
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:51

  Автор77 написав:
  Сибарит написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.


просто дивина!!! :shock:
точно сумашедші - тут ракета на старті, а вони ОВГЗ гребуть![/quote]





"Жадность фраера сгубила".

А вообще ,если речь о нерезах-украинцах, которые только маскируются под иностранцев,

то тут просто жадность,жадность и еще раз жадность.
Элементарно - так сказать.

А вот если о реальных иностранцах - то у них просто в голове не укладываются наши местные расклады.

И я их понимаю.

Наши расклады - это даже не высшая математика, тут ни Гарвард, ни Стэнфорд, ни Йель не помогут.

Это что-то очевидное, но в то же время невероятное.

Именно поэтому в какой-то момент и истинные нерезы могут ошибаться и не просчитать - почем билет на выход будет стоить.

Ну и подогревает их тот обстоятельство, что в мире денег "как у дурака фантиков", и их пристроить проблемка еще та.

Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря.

В любом случае спокойно и комфортно не будет, будет турбулентность.[/quote]




Вы Простите меня за назойливость .
Мне право , очень неудобно ,но хотелось бы уточнить

"Это что-то очевидное, но в то же время невероятное."
Сильная фраза!
... -что она обозначает?

"Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря."

А что такое европейский расклад ?

Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !
Очень Добренький Вечерок .
Востаннє редагувалось холява в Вів 28 січ, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:51

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!

Як на мене - аукціон вдалий!

Очень успешный!
Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.
При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.

Об успешности поговорим в четверг, когда станет ясно, кто и сколько купил.
На межбанке что-то не видать нерезидентов. Может, завтра появятся, конечно...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:58

  Автор77 написав:Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря.


Утонуть не проблема, и по карманам распихать тоже.
А есть ли понимание, что делать бы с зеленым дождем, чтобы потом еще и вернуть кредиторам?
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