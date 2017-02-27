Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та утож...
Все одно - Вы пока лучший...(для меня, естественно).
Школа ДС просматривается.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:51
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тапрям уж так неподоброму....
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
побачим після 30го (як НБУ перегляне)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А до 30-го как жить?!!!
п.с.
А Либо трампика хоронит....
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:22
"Жадность фраера сгубила".
А вообще ,если речь о нерезах-украинцах, которые только маскируются под иностранцев,
то тут просто жадность,жадность и еще раз жадность.
Элементарно - так сказать.
А вот если о реальных иностранцах - то у них просто в голове не укладываются наши местные расклады.
И я их понимаю.
Наши расклады - это даже не высшая математика, тут ни Гарвард, ни Стэнфорд, ни Йель не помогут.
Это что-то очевидное, но в то же время невероятное.
Именно поэтому в какой-то момент и истинные нерезы могут ошибаться и не просчитать - почем билет на выход будет стоить.
Ну и подогревает их тот обстоятельство, что в мире денег "как у дурака фантиков", и их пристроить проблемка еще та.
Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря.
В любом случае спокойно и комфортно не будет, будет турбулентность.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скажите, Вы правда адвокат?
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:51
просто дивина!!!
точно сумашедші - тут ракета на старті, а вони ОВГЗ гребуть![/quote]
"Жадность фраера сгубила".
А вообще ,если речь о нерезах-украинцах, которые только маскируются под иностранцев,
то тут просто жадность,жадность и еще раз жадность.
Элементарно - так сказать.
А вот если о реальных иностранцах - то у них просто в голове не укладываются наши местные расклады.
И я их понимаю.
Наши расклады - это даже не высшая математика, тут ни Гарвард, ни Стэнфорд, ни Йель не помогут.
Это что-то очевидное, но в то же время невероятное.
Именно поэтому в какой-то момент и истинные нерезы могут ошибаться и не просчитать - почем билет на выход будет стоить.
Ну и подогревает их тот обстоятельство, что в мире денег "как у дурака фантиков", и их пристроить проблемка еще та.
Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря.
В любом случае спокойно и комфортно не будет, будет турбулентность.[/quote]
Вы Простите меня за назойливость .
Мне право , очень неудобно ,но хотелось бы уточнить
"Это что-то очевидное, но в то же время невероятное."
Сильная фраза!
... -что она обозначает?
"Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря."
А что такое европейский расклад ?
Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !
Очень Добренький Вечерок .
Востаннє редагувалось холява в Вів 28 січ, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:51
Об успешности поговорим в четверг, когда станет ясно, кто и сколько купил.
На межбанке что-то не видать нерезидентов. Может, завтра появятся, конечно...
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:58
Утонуть не проблема, и по карманам распихать тоже.
А есть ли понимание, что делать бы с зеленым дождем, чтобы потом еще и вернуть кредиторам?
|