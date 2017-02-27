Додано: Вів 28 січ, 2020 21:51

Автор77 написав: Сибарит написав: По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!



Як на мене - аукціон вдалий! По семирічках ставка нижче 10 відсотків і набрали більшу половину від бажаного!Як на мене -

Очень успешный!

Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.

При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности. Очень успешный!Ниже 10 ушли по трем из четырех выпусков, если смотреть на средневзвешенную.При этом спрос был избыточным по всем позициям, что позволило минфину привередничать. Для меня это главный признак успешности.

просто дивина!!!точно сумашедші - тут ракета на старті, а вони ОВГЗ гребуть![/quote]"Жадность фраера сгубила".А вообще ,если речь о нерезах-украинцах, которые только маскируются под иностранцев,то тут просто жадность,жадность и еще раз жадность.Элементарно - так сказать.А вот если о реальных иностранцах - то у них просто в голове не укладываются наши местные расклады.И я их понимаю.Наши расклады - это даже не высшая математика, тут ни Гарвард, ни Стэнфорд, ни Йель не помогут.Это что-то очевидное, но в то же время невероятное.Именно поэтому в какой-то момент и истинные нерезы могут ошибаться и не просчитать - почем билет на выход будет стоить.Ну и подогревает их тот обстоятельство, что в мире денег "как у дурака фантиков", и их пристроить проблемка еще та.Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря.В любом случае спокойно и комфортно не будет, будет турбулентность.[/quote]Вы Простите меня за назойливость .Мне право , очень неудобно ,но хотелось бы уточнить"Это что-то очевидное, но в то же время невероятное."Сильная фраза!... -что она обозначает?"Были бы у нас нормальные европейские расклады, какой там МВФ с их жалкими парой-тройкой миллиардов, сюда бы деньги со всего мира рванули - Украина утонула бы в десятках миллиардов долларов образно говоря."А что такое европейский расклад ?Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !Очень Добренький Вечерок .