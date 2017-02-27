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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3664366536663667

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 226
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
12%
28
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Об успешности поговорим в четверг, когда станет ясно, кто и сколько купил.

А какая, собственно, разница?
Размещение произошло, спрос был с запасом, ставки упали. Цель размещения выглядит достигнутой, независимо от того, кто стал инвестором.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:10

  дарий написав:Скажите, Вы правда адвокат?


Добрый Вечер.
Всем Здоровья .

Вот многие должны помнить Великолепные лекарства прописываемые ВЕЛИКИМ ДС.

Он просто писал -....

" а вот Вам задание по затронутой теме , мол проясните , введите в курс событий ВСЕХ "

..и попробуй не напиши!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:21

  lapay написав:
  katso написав:какая там идея сочетает националов и социалистов?

БЮТ.

Оппо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !
Очень Добренький Вечерок .


Холява, Вы плавно переходите в разряд "злобненьких"...простите.
Лучше расскажите, как там наш всеми уважаемый Гепа?
На каталке, или уже попустило? :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:27

  vano80 написав:А есть ли понимание, что делать бы с зеленым дождем, чтобы потом еще и вернуть кредиторам?

приватизация кредита, национализация долга.
чивокуня недавно показал, как применить модель на объем в 3 ярда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:35

  дарий написав:
  холява написав:Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !
Очень Добренький Вечерок .


Холява, Вы плавно переходите в разряд "злобненьких"...простите.
Лучше расскажите, как там наш всеми уважаемый Гепа?
На каталке, или уже попустило? :wink:



Я не думаю , что кто то создал лекарства , которые смогут ему помочь .
Единственная надежда -это БОГ.
Надо говорить правду людям.

Как руководитель , он мне нравиться .
Был недавно в Харькове , опять гулял в парке, на источнике был .
(там где форель ловят )
Все отлично.
Запорожью еще очень далеко до Харькова.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:40

  дарий написав:
  холява написав:Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !
Очень Добренький Вечерок .


Холява, Вы плавно переходите в разряд "злобненьких"...простите.
Лучше расскажите, как там наш всеми уважаемый Гепа?
На каталке, или уже попустило? :wink:



Плюсую ,Дарий.
Что в вас есть такое доброе ,интеллигентное.
Не злобное.
Это серьезно,без юмора, только курить все-таки бросайте,сам прошел это.

Вообще мне очень нравятся люди-не злобные тролли :)

Поскольку сам оптимист по жизни, и доброжелателен, доказательство - никогда не ввязывался - если кого-нибудь тролили тут на ветке :)


Дарий, если интересно, ну да,бывший, правда,хоть до сих пор в коллегии,но не практикую, нет уже необходимости ,писал об этом,есть возможность быть пенсионером,используя активы,хотя до пенсионного возраста достаточно далеко.

К экономике отношения никакого не имею, специализация была - чисто уголовка,ну там грабежи,разбои,убийства,хищения и прочая дрянь.

Поэтому не претендую на истину на ветке,но каждый имеет право думать по своему, и иногда люди разделяют мое мнение,
поскольку одобрений у меня больше чем сообщений.

А вообще по жизни занимался многими видами деятельности,
толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,

а размышления на тему экономики - хобби, имею право, тем более кому не нравится - заводят в игнор, а кому нравится - ставят одобрямс :)

А, ну и еще,кроме тутошних "медалек",в которые мы как дети играем,поскольку все мы в душе детьми и остались,имею реальные успехи в экономике.

Очень крупные профиты имел по операциях с евро,
когда он рос с уровней 0-90 кажется,

потом на РН,когда не только публиковался в СМИ насчет фантастического пузыря, но и сам на практике применил чуйку,когда продажа-покупка принесли офигенный профит,

ну и по мелочи, например, скупка русского рубля - по памяти кажется в 2014-м это было принесла 5 тыс.долларов чистой прибыли,поскольку вход был по -25 в среднем ,а выход кажется по 0-42, но очень быстро - через пару месяцев буквально.

Так что успехи есть в экономике,отсюда и активы, но были и просчеты,и не раз,например,все лето тупо просидел в евро, покупал его на всех уровнях, а оно вон как вышло.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 28 січ, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Это серьезно,без юмора, только курить все-таки бросайте,сам прошел это.


Блин, пока не дошел до травки...
Надо будет попробовать...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:если интересно, ну да,бывший, правда,хоть до сих пор в коллегии,но не практикую, нет уже необходимости ,писал об этом,есть возможность быть пенсионером,используя активы,хотя до пенсионного возраста достаточно далеко.

К экономике отношения никакого не имею, специализация была - чисто уголовка,ну там грабежи,разбои,убийства,хищения и прочая дрянь.


Вот о чем подумалось...
Хреново, шо грамотные адвокаты на форуме бездельничают!
У Вас щаса работы - непочатый край! :(
Ладна тута пенсорантьебездельникоспекулянты страдают... :mrgreen:
Извините за испанотаиландские слова. :wink:
дарий
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