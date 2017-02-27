А какая, собственно, разница?
Размещение произошло, спрос был с запасом, ставки упали. Цель размещения выглядит достигнутой, независимо от того, кто стал инвестором.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:10
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:21
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Холява, Вы плавно переходите в разряд "злобненьких"...простите.
Лучше расскажите, как там наш всеми уважаемый Гепа?
На каталке, или уже попустило?
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:27
приватизация кредита, национализация долга.
чивокуня недавно показал, как применить модель на объем в 3 ярда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:35
Я не думаю , что кто то создал лекарства , которые смогут ему помочь .
Единственная надежда -это БОГ.
Надо говорить правду людям.
Как руководитель , он мне нравиться .
Был недавно в Харькове , опять гулял в парке, на источнике был .
(там где форель ловят )
Все отлично.
Запорожью еще очень далеко до Харькова.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:40
Плюсую ,Дарий.
Что в вас есть такое доброе ,интеллигентное.
Не злобное.
Это серьезно,без юмора, только курить все-таки бросайте,сам прошел это.
Вообще мне очень нравятся люди-не злобные тролли
Поскольку сам оптимист по жизни, и доброжелателен, доказательство - никогда не ввязывался - если кого-нибудь тролили тут на ветке
Дарий, если интересно, ну да,бывший, правда,хоть до сих пор в коллегии,но не практикую, нет уже необходимости ,писал об этом,есть возможность быть пенсионером,используя активы,хотя до пенсионного возраста достаточно далеко.
К экономике отношения никакого не имею, специализация была - чисто уголовка,ну там грабежи,разбои,убийства,хищения и прочая дрянь.
Поэтому не претендую на истину на ветке,но каждый имеет право думать по своему, и иногда люди разделяют мое мнение,
поскольку одобрений у меня больше чем сообщений.
А вообще по жизни занимался многими видами деятельности,
толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,
а размышления на тему экономики - хобби, имею право, тем более кому не нравится - заводят в игнор, а кому нравится - ставят одобрямс
А, ну и еще,кроме тутошних "медалек",в которые мы как дети играем,поскольку все мы в душе детьми и остались,имею реальные успехи в экономике.
Очень крупные профиты имел по операциях с евро,
когда он рос с уровней 0-90 кажется,
потом на РН,когда не только публиковался в СМИ насчет фантастического пузыря, но и сам на практике применил чуйку,когда продажа-покупка принесли офигенный профит,
ну и по мелочи, например, скупка русского рубля - по памяти кажется в 2014-м это было принесла 5 тыс.долларов чистой прибыли,поскольку вход был по -25 в среднем ,а выход кажется по 0-42, но очень быстро - через пару месяцев буквально.
Так что успехи есть в экономике,отсюда и активы, но были и просчеты,и не раз,например,все лето тупо просидел в евро, покупал его на всех уровнях, а оно вон как вышло.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 28 січ, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот о чем подумалось...
Хреново, шо грамотные адвокаты на форуме бездельничают!
У Вас щаса работы - непочатый край!
Ладна тута пенсорантьебездельникоспекулянты страдают...
Извините за испанотаиландские слова.
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