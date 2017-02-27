Додано: Вів 28 січ, 2020 22:40

дарий написав: холява написав: Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !

Очень Добренький Вечерок . Вы должны (раз пишите на форуме фундаментальные мысли )подсказать нашему руководству , почему Украина не тонет в долларах !Очень Добренький Вечерок .



Холява, Вы плавно переходите в разряд "злобненьких"...простите.

Лучше расскажите, как там наш всеми уважаемый Гепа?

На каталке, или уже попустило? Холява, Вы плавно переходите в разряд "злобненьких"...простите.Лучше расскажите, как там наш всеми уважаемый Гепа?На каталке, или уже попустило?

Плюсую ,Дарий.Что в вас есть такое доброе ,интеллигентное.Не злобное.Это серьезно,без юмора, только курить все-таки бросайте,сам прошел это.Вообще мне очень нравятся люди-не злобные троллиПоскольку сам оптимист по жизни, и доброжелателен, доказательство - никогда не ввязывался - если кого-нибудь тролили тут на веткеДарий, если интересно, ну да,бывший, правда,хоть до сих пор в коллегии,но не практикую, нет уже необходимости ,писал об этом,есть возможность быть пенсионером,используя активы,хотя до пенсионного возраста достаточно далеко.К экономике отношения никакого не имею, специализация была - чисто уголовка,ну там грабежи,разбои,убийства,хищения и прочая дрянь.Поэтому не претендую на истину на ветке,но каждый имеет право думать по своему, и иногда люди разделяют мое мнение,поскольку одобрений у меня больше чем сообщений.А вообще по жизни занимался многими видами деятельности,толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,а размышления на тему экономики - хобби, имею право, тем более кому не нравится - заводят в игнор, а кому нравится - ставят одобрямсА, ну и еще,кроме тутошних "медалек",в которые мы как дети играем,поскольку все мы в душе детьми и остались,имею реальные успехи в экономике.Очень крупные профиты имел по операциях с евро,когда он рос с уровней 0-90 кажется,потом на РН,когда не только публиковался в СМИ насчет фантастического пузыря, но и сам на практике применил чуйку,когда продажа-покупка принесли офигенный профит,ну и по мелочи, например, скупка русского рубля - по памяти кажется в 2014-м это было принесла 5 тыс.долларов чистой прибыли,поскольку вход был по -25 в среднем ,а выход кажется по 0-42, но очень быстро - через пару месяцев буквально.Так что успехи есть в экономике,отсюда и активы, но были и просчеты,и не раз,например,все лето тупо просидел в евро, покупал его на всех уровнях, а оно вон как вышло.