Автор77 написав:если интересно, ну да,бывший, правда,хоть до сих пор в коллегии,но не практикую, нет уже необходимости ,писал об этом,есть возможность быть пенсионером,используя активы,хотя до пенсионного возраста достаточно далеко.
К экономике отношения никакого не имею, специализация была - чисто уголовка,ну там грабежи,разбои,убийства,хищения и прочая дрянь.
Вот о чем подумалось... Хреново, шо грамотные адвокаты на форуме бездельничают! У Вас щаса работы - непочатый край! Ладна тута пенсорантьебездельникоспекулянты страдают... Извините за испанотаиландские слова.
Так реально также пенсионер (хотя по возрасту еще не время) ,просто плюнул на бабки,все не заработаешь,ну и не жадный,никогда не трясся над бабками, и решил для себя и семьи пожить до наступления пенсионного возраста начать.
А курил я мощно-две пачки в день,правда ,это была еще Орбита и т.п. Особенно класно было когда на батарее ее подсушишь Но после Орбиты началась новая жизнь,это совершенно иное качество жизни без сигарет.
Ну и без работы - это скучно конечно, но управление активами и т.п. это также работа,хотя и полегче конечно.
Автор77 написав:А вообще по жизни занимался многими видами деятельности, толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,
Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ https://www.radiosvoboda.org/a/news-kyt ... 02701.html значит не всё так и хорошо с этим вирусом. поэтому пока думаю рано радоваться про покупку сегодня облигаций. курс к сожалению будет идти вверх, пока не утихнет паника на мировых биржах из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Автор77 написав:А вообще по жизни занимался многими видами деятельности, толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,
Вот именно поэтому Вам нужно возвращаться в тему!
Нет, хватит, я адвокат,который ненавидит всех судей без исключения в этой стране Хотя часто получалось ставить их на место, например, по некоторым автодорожным уголовным делам до Верховного суда доходил, и успешно.
И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.
Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.
Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.
Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.
ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки
холява написав:Как руководитель , он мне нравиться . Был недавно в Харькове , опять гулял в парке, на источнике был . (там где форель ловят ) Все отлично. Запорожью еще очень далеко до Харькова.
Это точно. Вот почему-то всегда Вас к харьковским приписываю, хоть и Вы и писали, что из Запорожья.
Теперь по Харькову.
Получается, красавы вилкулы еще лучше колясочного гепы.
Для второй столицы гепа ворует не меньше первой точно. Во дворы и на тротуары даже не думает залазить. Ремонт центральной дороги скоро "отстанет" от пресловутой Полтавы (там ужо, наконец-то, шевелятся неподетски).
Мне есть, с чем сравнивать...
Когда меньше воруют и больше контроля, поверьте - делается гораздо больше!
п.с "он мне нравиться" - употребление мягкого знака - изучается еще в школе....
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич написав:в 2006г. взял валютную ипотеку. первый раз проблема с финансами возникла в 2009г, когда дол. подскочил до 12. но, быстро вышел из стресса и продолжил платить. перестал платить в 2015г., когда дол ушёл к отметке 30. перешёл в суды с банком и ничего не платил. через 3 года в 18г. подписали мировую с банком. от общего долга списали 80%. 20% оплатил и закрыли кредит. по кругу получилось, что за эти все годы переплата банку не более 10% с учётом, что недвига выросла за эти годы в цене приблиз. на 30%. одним словом взял кредит и получил выгоду, но потерял много нервов
Пожалуй, крайняя фраза стоит больше 20-ти процентов.