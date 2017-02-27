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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:55
Удалил.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 січ, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:00
Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ
значит не всё так и хорошо с этим вирусом.
поэтому пока думаю рано радоваться про покупку сегодня облигаций. курс к сожалению будет идти вверх, пока не утихнет паника на мировых биржах из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 28 січ, 2020 23:13, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04
Нет, хватит, я адвокат,который ненавидит всех судей без исключения в этой стране
Хотя часто получалось ставить их на место, например, по некоторым автодорожным уголовным делам до Верховного суда доходил, и успешно.
И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.
Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.
Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.
Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.
ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это точно.
Вот почему-то всегда Вас к харьковским приписываю, хоть и Вы и писали, что из Запорожья.
Теперь по Харькову.
Получается, красавы вилкулы еще лучше колясочного гепы.
Для второй столицы гепа ворует не меньше первой точно.
Во дворы и на тротуары даже не думает залазить.
Ремонт центральной дороги скоро "отстанет" от пресловутой Полтавы (там ужо, наконец-то, шевелятся неподетски).
Мне есть, с чем сравнивать...
Когда меньше воруют и больше контроля, поверьте - делается гораздо больше!
п.с
"он мне нравиться" - употребление мягкого знака - изучается еще в школе....
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пожалуй, крайняя фраза стоит больше 20-ти процентов.
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Либо молоточек!
Первый дал знак об откатике по золоту на моменте!
Уважуха, тоже ожидал, и таки дождался.
Есть небольшая причина для временной радости....
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