Додано: Сер 29 січ, 2020 05:16

Это был не план ближневосточного урегулирования, а буллшит.Полный провал с первых же минут.Палестина уже не есть причина №1 ближневосточной проблемы.Государство Палестина официально существует с 1988 года и признано большинством государств мира. Кстати, официальная денежная единица - израильский шекель.А в чем там проблема, - спросит нас любознательный читатель, - почему там каждую минуту может вспыхнуть новая война, какую главную проблему там надо решать в первую очередь?И мы ему ответим, что главным вопросом там на сегодняшний момент является не судьба Восточного Иерусалима, не количество гектаров земли, которые мы дополнительно уступим палестинцам, а вопрос Ирана, который считает своей важнейшей задачей и миссией уничтожение Израиля и сатаны, которая ему помогает. Кстати, Иран без пяти минут ядерное государство. С уже имеющимися средствами его доставки. До сатаны они пока еще не долетят, а вот Израиль накрывают как бык овцу. И эту миссию Ирана поддерживает весь исламский мир. Открыто или молча, но все поддерживают.Какой выход?Выход только один - обломать рога аятоллам и уже потом строить всех мусульман в одну шеренгу.Вот как это сделать и должен предусматривать актуальный мирный план по БВ, а не это пустое блеяние, которое мы услышали.