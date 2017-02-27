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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3666366736683669

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 227
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 05:16

  дарий написав:https://korrespondent.net/world/4187610 ... -palestyny

А Либо трампика хоронит....

https://korrespondent.net/world/4187633 ... s-yzraylem

Была надежда, умерла...


Это был не план ближневосточного урегулирования, а буллшит.
Полный провал с первых же минут.
Палестина уже не есть причина №1 ближневосточной проблемы.
Государство Палестина официально существует с 1988 года и признано большинством государств мира. Кстати, официальная денежная единица - израильский шекель.
А в чем там проблема, - спросит нас любознательный читатель, - почему там каждую минуту может вспыхнуть новая война, какую главную проблему там надо решать в первую очередь? :roll:
И мы ему ответим, что главным вопросом там на сегодняшний момент является не судьба Восточного Иерусалима, не количество гектаров земли, которые мы дополнительно уступим палестинцам, а вопрос Ирана, который считает своей важнейшей задачей и миссией уничтожение Израиля и сатаны, которая ему помогает. Кстати, Иран без пяти минут ядерное государство. С уже имеющимися средствами его доставки. До сатаны они пока еще не долетят, а вот Израиль накрывают как бык овцу. И эту миссию Ирана поддерживает весь исламский мир. Открыто или молча, но все поддерживают. :(
Какой выход?
Выход только один - обломать рога аятоллам и уже потом строить всех мусульман в одну шеренгу. :idea:
Вот как это сделать и должен предусматривать актуальный мирный план по БВ, а не это пустое блеяние, которое мы услышали. 8)
Libo
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  #<1 ... 3666366736683669
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