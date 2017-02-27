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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3665366636673668>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 227
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:27

  vano80 написав:А есть ли понимание, что делать бы с зеленым дождем, чтобы потом еще и вернуть кредиторам?

приватизация кредита, национализация долга.
чивокуня недавно показал, как применить модель на объем в 3 ярда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:00

Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kyt ... 02701.html
значит не всё так и хорошо с этим вирусом.
поэтому пока думаю рано радоваться про покупку сегодня облигаций. курс к сожалению будет идти вверх, пока не утихнет паника на мировых биржах из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04

И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.

Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.

Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.

Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.

ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:в 2006г. взял валютную ипотеку. первый раз проблема с финансами возникла в 2009г, когда дол. подскочил до 12. но, быстро вышел из стресса и продолжил платить. перестал платить в 2015г., когда дол ушёл к отметке 30. перешёл в суды с банком и ничего не платил. через 3 года в 18г. подписали мировую с банком. от общего долга списали 80%. 20% оплатил и закрыли кредит. по кругу получилось, что за эти все годы переплата банку не более 10% с учётом, что недвига выросла за эти годы в цене приблиз. на 30%.
одним словом взял кредит и получил выгоду, но потерял много нервов


Пожалуй, крайняя фраза стоит больше 20-ти процентов. :|
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:При продажах в Харьков идет пересчет по одному курсу, в Одессу по другому , а в Львов по третьему .
Посмотрите , как Одессу благодарят за курса


Пересчет по товару идет стабильно - 1 к 2 минимум. :shock:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:29

Хоча "Past performance is no guarantee of future results", подивитися на минулий досвід інколи теж варто, особливо, якщо стосовно інвестицій на сім років. Отже, для гривневих семирічок:

1. 10% (грубо) дає 1.1^7 ~= 1.95 (з капіталізацією, а без такої то ще менше)

2. За час шснування гривні середня інфляція до долара складала ( 23.69 (2019) / 1.89 (1996) ) ^ ( 1/23 ) ~= 1.114, або, приблизно, 11.4%

3. По окремих роках, про які результати вже відомі (1996-2012), щоб вийти в нуль по долару, ставка мала б бути принаймні [(курс на кінець періоду - курс на початок періоду) ^ (1/7)]:
1996: 1.160
1997: 1.158
1998: 1.057
1999: 0.995
2000: 0.990
2001: 1.055
2002: 1.059
2003: 1.059
2004: 1.060
2005: 1.068
2006: 1.068
2007: 1.177
2008: 1.176
2009: 1.191
2010: 1.197
2011: 1.194
2012: 1.168
Тобто, з сімнадцяти років вийти без збитків можна було лише в дев'яти.

Висновки робить кожен сам.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:31

  дарий написав:
  холява написав:При продажах в Харьков идет пересчет по одному курсу, в Одессу по другому , а в Львов по третьему .
Посмотрите , как Одессу благодарят за курса


Пересчет по товару идет стабильно - 1 к 2 минимум. :shock:


Очень Добренькое Утро.

У кого как Идет перерасчет.
На этом можно и заработать и лишится Основных оптовых покупателей.

Всем Удачного дня !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:55

  Автор77 написав:...
Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.
...

Воно і видно, що лібхер "клепают"... Якщо мова про холодильне устаткування, так лібхер давно вже сміття за свої гроші, просто треба почитати відгуки.
У кума морозилка лібхер ламалася рази три за 13 років
А наприклад, у рідних морозилка снайге працює вже 18 років без ремонту, холодильники - 10+ та 3 роки... без всяких німців.

Просто кожен повинен займатися своєю справою: клоуни - смішити людей, а не керувати країною, інженери - робити обладнання, яке працює...
Востаннє редагувалось g_al1 в Сер 29 січ, 2020 08:56, всього редагувалось 1 раз.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:55

ну шо как там старт? будет 25?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  uaprofi написав:ну шо как там старт? будет 25?
На закрытии межбанка будет 24,5. Завтра 24. И так далее....
fin
 
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