приватизация кредита, национализация долга.
чивокуня недавно показал, как применить модель на объем в 3 ярда.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:27
приватизация кредита, национализация долга.
чивокуня недавно показал, как применить модель на объем в 3 ярда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:00
Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ
значит не всё так и хорошо с этим вирусом.
поэтому пока думаю рано радоваться про покупку сегодня облигаций. курс к сожалению будет идти вверх, пока не утихнет паника на мировых биржах из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04
И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.
Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.
Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.
Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.
ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пожалуй, крайняя фраза стоит больше 20-ти процентов.
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:29
Хоча "Past performance is no guarantee of future results", подивитися на минулий досвід інколи теж варто, особливо, якщо стосовно інвестицій на сім років. Отже, для гривневих семирічок:
1. 10% (грубо) дає 1.1^7 ~= 1.95 (з капіталізацією, а без такої то ще менше)
2. За час шснування гривні середня інфляція до долара складала ( 23.69 (2019) / 1.89 (1996) ) ^ ( 1/23 ) ~= 1.114, або, приблизно, 11.4%
3. По окремих роках, про які результати вже відомі (1996-2012), щоб вийти в нуль по долару, ставка мала б бути принаймні [(курс на кінець періоду - курс на початок періоду) ^ (1/7)]:
1996: 1.160
1997: 1.158
1998: 1.057
1999: 0.995
2000: 0.990
2001: 1.055
2002: 1.059
2003: 1.059
2004: 1.060
2005: 1.068
2006: 1.068
2007: 1.177
2008: 1.176
2009: 1.191
2010: 1.197
2011: 1.194
2012: 1.168
Тобто, з сімнадцяти років вийти без збитків можна було лише в дев'яти.
Висновки робить кожен сам.
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:31
Очень Добренькое Утро.
У кого как Идет перерасчет.
На этом можно и заработать и лишится Основных оптовых покупателей.
Всем Удачного дня !
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:55
Воно і видно, що лібхер "клепают"... Якщо мова про холодильне устаткування, так лібхер давно вже сміття за свої гроші, просто треба почитати відгуки.
У кума морозилка лібхер ламалася рази три за 13 років
А наприклад, у рідних морозилка снайге працює вже 18 років без ремонту, холодильники - 10+ та 3 роки... без всяких німців.
Просто кожен повинен займатися своєю справою: клоуни - смішити людей, а не керувати країною, інженери - робити обладнання, яке працює...
Востаннє редагувалось g_al1 в Сер 29 січ, 2020 08:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:55
ну шо как там старт? будет 25?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:01
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