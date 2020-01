Додано: Сер 29 січ, 2020 08:29

Хоча "Past performance is no guarantee of future results", подивитися на минулий досвід інколи теж варто, особливо, якщо стосовно інвестицій на сім років. Отже, для гривневих семирічок:



1. 10% (грубо) дає 1.1^7 ~= 1.95 (з капіталізацією, а без такої то ще менше)



2. За час шснування гривні середня інфляція до долара складала ( 23.69 (2019) / 1.89 (1996) ) ^ ( 1/23 ) ~= 1.114, або, приблизно, 11.4%



3. По окремих роках, про які результати вже відомі (1996-2012), щоб вийти в нуль по долару, ставка мала б бути принаймні [(курс на кінець періоду - курс на початок періоду) ^ (1/7)]:

1996: 1.160

1997: 1.158

1998: 1.057

1999: 0.995

2000: 0.990

2001: 1.055

2002: 1.059

2003: 1.059

2004: 1.060

2005: 1.068

2006: 1.068

2007: 1.177

2008: 1.176

2009: 1.191

2010: 1.197

2011: 1.194

2012: 1.168

Тобто, з сімнадцяти років вийти без збитків можна було лише в дев'яти.



Висновки робить кожен сам.