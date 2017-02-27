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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3665366636673668

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 227
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:04

  fin написав:
  uaprofi написав:ну шо как там старт? будет 25?
На закрытии межбанка будет 24,5. Завтра 24. И так далее....


ага, просто потому что кто-то так хочет :lol: :lol: :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:14

  Автор77 написав:И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.

Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.

Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.

Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.

ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки :)

Не поддерживаю, через недельку-другую будем под 1,10... :roll:
Investor_33
 
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  #<1 ... 3665366636673668
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