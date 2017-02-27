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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:04
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Vitalych-new
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:14
Автор77 написав:
И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.
Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.
Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.
Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.
ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки
Не поддерживаю, через недельку-другую будем под 1,10...
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Investor_33
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