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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 366636673668366936703671>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 228
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
35
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:04

  fin написав:
  uaprofi написав:ну шо как там старт? будет 25?
На закрытии межбанка будет 24,5. Завтра 24. И так далее....


ага, просто потому что кто-то так хочет :lol: :lol: :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:14

  Автор77 написав:И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.

Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.

Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.

Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.

ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки :)

Не поддерживаю, через недельку-другую будем под 1,10... :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:29

На валютном рынке продолжается активное подорожание доллара. 27 января его курс на межбанке подскочил на 14 копеек, а 28 числа прибавил еще 18. К вечеру безналичный рынок закрепился в рамках 24,79-24,81 грн/$. На что достаточно бурно отреагировал наличный – средние цены в кассах банков и финкомпаний подскочили сразу на 20 копеек: до 24,70-24,85 грн/$ на продаже людям и до 24,40-24,50 грн/$ на выкупе. При этом максимальная цена продажи достигала даже 25,0 грн/$, хотя встречалась нечасто.

Безналичный "американец" дорожал целый день. Минимум сегодняшнего дня – 24,7250 грн/$, а максимум – финишные 24,81 грн/$.

"Ожидания сегодняшнего аукциона Минфина с анонсированным дебютным размещением 7-летних ОВГЗ скорее подогрели, чем снизили курсовой ажиотаж, выгодный основным продавцам валюты – нерезидентам и экспортерам. В результате торги вновь прошли при преобладании спроса на валюту, а котировки преодолели очередной барьер", – прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Всего можно выделить три главные причины подорожания валюты:

Иностранцы, от которых ждали крупных продаж доллара под приобретение гривневых гособлигаций – откровенно подкачали. Конвертации с их стороны были, но совсем незначительные для рынка (говорят, что продавали Ситибанк и ING Bank). Что в принципе естественно учитывая результаты размещения ОВГЗ, которые Минфин опубликовал вечером: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3 млрд грн.
Рынок не ждал значительной активизации валютных продаж нерезидентов и завтра: потому импортеры старались приобрести валюту сегодня, подначивая спрос. В среду Минфин будет гасить старый выпуск гособлигаций на 2,2 млрд грн, потому многим иностранцам не потребуется конвертация доллара в гривну, они просто перевложат полученные от правительства средства, и все.
Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на крупную сумму – 2,69 млрд грн. После чего у многих крупных экспортеров напрочь пропало желание продавать валютную выручку. Логика простая: гривной для работы их снабдили, а доллар постоянно дорожает, потому стоит спокойно ждать пиковых курсов для сделок. Этот фактор играл на сокращение валютного предложения.
При крупных гривневых вливаниях экспортерам и нерезидентам одновременно вряд ли стоит рассчитывать стабильные продажи доллара на межбанке, и укрепление гривны. Разве что валютные продажи обеспечит Нацбанк. А он сегодня вел себя достаточно странно. Сначала выжидал и не показывался на межбанке, а затем выборочно продавал доллар отдельным структурам по 24,77 грн/$. Продал очень мало – порядка $5 млн при общем объеме торгов где-то на $150 млн.

В такой ситуации финансисты не рассчитывают на снижение курса доллара.

"Большие ожидания были по сегодняшнему размещению ОВГЗ. Но мы увидели неполную продажу бумаг. Причем, целиком не размещены 7-летние бумаги Минфина: на 3,65 млрд грн из заявленных 6 млрд грн, и этом притом, что спроса было на 9 млрд грн. Власти не согласились на высокие ставки, предложенные иностранцами. Можно сказать, "показали зубы" в поворотный момент, и, наверное, это правильно. Ведь нужно удешевлять обслуживание госдолга, а не идти на поводу у кредиторов. Плюс все понимают, что в этот четверг произойдет снижение учетной ставки Нацбанка, причем резкое – думаю, даже на 3-3,5%. Чиновники серьезно настраиваются на удешевление кредитования", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если Нацбанк не продолжит прятаться по углам межбанка, как делал сегодня, и не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать.

"Межбанк действительно перегрет, экспортерам невыгодно продавать доллар, а спекулянты заигрались. Обычно их могут отрезвить крупные продажи НБУ либо нерезидентов", - признал Невмержицкий.

Иностранцы если и будут что-то продавать под гособлигации – то немного (из-за погашения старых выпусков по ОВГЗ). А как поступит Национальный банк – до конца непонятно. Может стабилизировать курс нацвалюты, а может помочь экспортерам побольше заработать на валютной выручке и поднять курс до 25,0 грн/$.

Ранее "Страна" писала, что иностранцы перестали заводить доллар под облигации, и курс гривни покатился вниз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:36

Получается, нерезы лишь капитализировали купонные выплаты, а остальные лоты покупали укр.банки. Потому и ощущался дефицит валюты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:46

  Moneta написав:Получается, нерезы лишь капитализировали купонные выплаты, а остальные лоты покупали укр.банки. Потому и ощущался дефицит валюты.


Я все расписал подробно.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:49

Moneta

Все это причинно следственные связи на поверхностях то что видят все

А реально все строится на инсайде: два-три человека из НБУ которые комуницируют из крупными експортерамии влиятельными нерезами, паратройка казначеев из крупных торговцев валютой типа Сити Аваль Ощад укргаз и инсайд работает на протяжении часа где большие делают/неделают свои шаги на условиях только сиеминутной выгоды И все это постоянно работает в условиях хаоса с стопроцентной прибылью для этих обслуживающих большие потоки валюты А помельче подбирают крохи
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:51

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Об успешности поговорим в четверг, когда станет ясно, кто и сколько купил.

А какая, собственно, разница?
Размещение произошло, спрос был с запасом, ставки упали. Цель размещения выглядит достигнутой, независимо от того, кто стал инвестором.

ИМХО, цель - еще и валюту где-то взять. Меня не прельщает вариант, когда нерезиденты начнут выходить, а их место придется заполнять госбанкам, набивая их пассивы нашими ОВГЗ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:57

когда менять?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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На форуме есть кто без задержек
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ старт 24,7500 /24,9000
skorpi
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