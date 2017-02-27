Додано: Сер 29 січ, 2020 09:29

На валютном рынке продолжается активное подорожание доллара. 27 января его курс на межбанке подскочил на 14 копеек, а 28 числа прибавил еще 18. К вечеру безналичный рынок закрепился в рамках 24,79-24,81 грн/$. На что достаточно бурно отреагировал наличный – средние цены в кассах банков и финкомпаний подскочили сразу на 20 копеек: до 24,70-24,85 грн/$ на продаже людям и до 24,40-24,50 грн/$ на выкупе. При этом максимальная цена продажи достигала даже 25,0 грн/$, хотя встречалась нечасто.



Безналичный "американец" дорожал целый день. Минимум сегодняшнего дня – 24,7250 грн/$, а максимум – финишные 24,81 грн/$.



"Ожидания сегодняшнего аукциона Минфина с анонсированным дебютным размещением 7-летних ОВГЗ скорее подогрели, чем снизили курсовой ажиотаж, выгодный основным продавцам валюты – нерезидентам и экспортерам. В результате торги вновь прошли при преобладании спроса на валюту, а котировки преодолели очередной барьер", – прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Всего можно выделить три главные причины подорожания валюты:



Иностранцы, от которых ждали крупных продаж доллара под приобретение гривневых гособлигаций – откровенно подкачали. Конвертации с их стороны были, но совсем незначительные для рынка (говорят, что продавали Ситибанк и ING Bank). Что в принципе естественно учитывая результаты размещения ОВГЗ, которые Минфин опубликовал вечером: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3 млрд грн.

Рынок не ждал значительной активизации валютных продаж нерезидентов и завтра: потому импортеры старались приобрести валюту сегодня, подначивая спрос. В среду Минфин будет гасить старый выпуск гособлигаций на 2,2 млрд грн, потому многим иностранцам не потребуется конвертация доллара в гривну, они просто перевложат полученные от правительства средства, и все.

Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на крупную сумму – 2,69 млрд грн. После чего у многих крупных экспортеров напрочь пропало желание продавать валютную выручку. Логика простая: гривной для работы их снабдили, а доллар постоянно дорожает, потому стоит спокойно ждать пиковых курсов для сделок. Этот фактор играл на сокращение валютного предложения.

При крупных гривневых вливаниях экспортерам и нерезидентам одновременно вряд ли стоит рассчитывать стабильные продажи доллара на межбанке, и укрепление гривны. Разве что валютные продажи обеспечит Нацбанк. А он сегодня вел себя достаточно странно. Сначала выжидал и не показывался на межбанке, а затем выборочно продавал доллар отдельным структурам по 24,77 грн/$. Продал очень мало – порядка $5 млн при общем объеме торгов где-то на $150 млн.



В такой ситуации финансисты не рассчитывают на снижение курса доллара.



"Большие ожидания были по сегодняшнему размещению ОВГЗ. Но мы увидели неполную продажу бумаг. Причем, целиком не размещены 7-летние бумаги Минфина: на 3,65 млрд грн из заявленных 6 млрд грн, и этом притом, что спроса было на 9 млрд грн. Власти не согласились на высокие ставки, предложенные иностранцами. Можно сказать, "показали зубы" в поворотный момент, и, наверное, это правильно. Ведь нужно удешевлять обслуживание госдолга, а не идти на поводу у кредиторов. Плюс все понимают, что в этот четверг произойдет снижение учетной ставки Нацбанка, причем резкое – думаю, даже на 3-3,5%. Чиновники серьезно настраиваются на удешевление кредитования", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Если Нацбанк не продолжит прятаться по углам межбанка, как делал сегодня, и не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать.



"Межбанк действительно перегрет, экспортерам невыгодно продавать доллар, а спекулянты заигрались. Обычно их могут отрезвить крупные продажи НБУ либо нерезидентов", - признал Невмержицкий.



Иностранцы если и будут что-то продавать под гособлигации – то немного (из-за погашения старых выпусков по ОВГЗ). А как поступит Национальный банк – до конца непонятно. Может стабилизировать курс нацвалюты, а может помочь экспортерам побольше заработать на валютной выручке и поднять курс до 25,0 грн/$.



Ранее "Страна" писала, что иностранцы перестали заводить доллар под облигации, и курс гривни покатился вниз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.