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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36673668366936703671>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 228
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
35
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:02

  Вело написав:09:23 [Комментарий пока недоступен. Купите платный доступ, чтобы получать информацию без задержек] это https://курс.ком.юа/mezhbank

На форуме есть кто без задержек


я когда там был, то там не было конкретных советов когда именно сливать. (не в обиду великим писателями). А тогда когда слил по 25 перед выборами, потом стало 26.6. А менять обратно бегать с макулатурой не вижу смысла.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA: 8(800)-24$/6$, 38094-2$ прием СМС, 044 и ua номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:09

  proftpd66 написав:
  Вело написав:09:23 [Комментарий пока недоступен. Купите платный доступ, чтобы получать информацию без задержек] это https://курс.ком.юа/mezhbank

На форуме есть кто без задержек


я когда там был, то там не было конкретных советов когда именно сливать. (не в обиду великим писателями). А тогда когда слил по 25 перед выборами, потом стало 26.6. А менять обратно бегать с макулатурой не вижу смысла.

Ну там курс реальный можно посмотреть
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:13

Ну там курс реальный можно посмотреть[/quote]
Этого не всегда достаточно для принятия правильного решения,есть еще привязка к разным городам с разными условиями.И другие ньюансы.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:18

  bugalter написав:Ну там курс реальный можно посмотреть

Этого не всегда достаточно для принятия правильного решения,есть еще привязка к разным городам с разными условиями.И другие ньюансы.
[/quote]


Согласен. Но в любом случае лучше знать без задержки, чем с задержкой. А если лучше не знать, то можно чем-то другим заняться.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:20

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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:23

Лента новостей.

British Airways незамедлительно приостановила все полеты в и из материкового Китая, следуя совету британского Министерства иностранных дел, чтобы избежать любых, кроме необходимых поездок.
«Безопасность наших клиентов и членов экипажа всегда является нашим приоритетом», - говорится в заявлении, подтверждающем приостановку после прекращения продажи билетов на рейсы из Лондона в Шанхай и Пекин. Авиакомпания летает в Китай два раза в день.

United Airlines, крупнейший авиаперевозчик США, работающий в континентальном Китае, ранее вырезать 24 своих рейса на материк и в Гонконг до 8 февраля. Авиакомпания со штаб-квартирой в Чикаго, которая летает в Китай и Гонконг около 12 раз в день, указала на «значительное снижение спроса на поездки в Китай».

Как сообщает Bloomberg, Apple начала проверять температуру сотрудников и тщательно очищать свои магазины, закрывая хотя бы один и сокращая время работы других.
На прошлой неделе компания, большая часть оборудования которой производится в Китае, начала ограничивать поездки своих сотрудников в Китай. Заводы останутся закрытыми до 10 февраля, а не будут вновь открываться, как первоначально планировалось в конце января, после лунного Нового года.

Facebook начал ограничивать поездки сотрудников в Китай с понедельника, в то время как Starbucks закрыла более половины своих кофеен в материковом Китае.

Toyota решил отложить возобновление работы четырех своих заводов в Китае после окончания празднования Нового года по лунному календарю в связи с распространением опасного коронавируса, передает в среду агентство Киодо.

Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля, и поэтому в настоящее время работа заводов остановлена. Ее предполагается возобновить после 10 февраля, но решение будет принято позже в зависимости от ситуации в заболеваниями в Китае.

Honda Motor также решил отложить после праздника возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:25

  Искатель написав: Меня не прельщает вариант, когда нерезиденты начнут выходить, а их место придется заполнять госбанкам, набивая их пассивы нашими ОВГЗ...


а лично вам то что с этого?
больно за державу или так ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:27

  Автор77 написав:Нельзя накапливать гривну и валюту - ради накопления, в т.ч. ради пенсионной страховки.
тогда что остается физическое золото в слитках ?

Что-то 7-летки не помогли и на межбанке с самого утра уверенно доллар дорожает
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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НБУ вчера продал АЖ 4,5 млн.долларов.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:31

Я думаю курс в нашей стране всетаки устанавливается руководством, в ручном режиме, а не рыночными механизмами. Как им надо и выгодно, такой курс и подгоняют.
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